Вчерашний чай опасен для здоровья? Эксперты раскрыли, в каком случае действует как яд

Можно ли пить, если заварка стояла в круже больше суток.

Интернет давно наводнён советами «не пить чай, который постоял пару часов или со вчерашнего дня» — мол, он превращается в яд и может отравить.

Журналы, нутрициологи и комментаторы пугают гуанидином — токсином, который якобы образуется в чашке спустя четверть часа. Но правда ли это?

«НашПотребНадзор» решил проверить слух. Репортеры НТВ взяли три образца чая — заваренного на 15 минут, 6 часов и 12 часов — и отнесли в лабораторию экспертам.

Гуанидин — только в страшилках

На проверку выяснилось: в чае нет ни гуанина, ни гуанидина. Первый — компонент ДНК, а второй используется в промышленной химии. Но один из другого в чашке не появляется. Просто в чае нет химических предпосылок для этого превращения.

Сергей Горяинов, заведующий лабораторией РУДН: «Подобные трансформации упоминаются в основном в русскоязычном интернете и на уровне источников, не заслуживающих доверия».

Так что страшилки о том, что чай якобы становится токсичным из-за гуанидина, не выдерживают научной проверки.

А как же мутная плёнка?

Некоторые считают её признаком «испорченного» чая. Но гастроэнтеролог Наталья Наумова объясняет: это всего лишь реакция полифенолов чая с кальцием из водопроводной воды.

Не яд, не токсин, а обычная соль. Безвредная. Неэстетично — да. Но не опасно.

Вывод

Если чай и может навредить, то только если он изначально некачественный. Или если туда что-то добавили на производстве. А вот дома заварить «ядовитую отраву», просто забыв про чайник на столе, у вас не получится.