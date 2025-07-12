Вчерашний чай опасен для здоровья? Эксперты раскрыли, в каком случае действует как яд

Интернет давно наводнён советами «не пить чай, который постоял пару часов или со вчерашнего дня» — мол, он превращается в яд и может отравить.
Журналы, нутрициологи и комментаторы пугают гуанидином — токсином, который якобы образуется в чашке спустя четверть часа. Но правда ли это?
«НашПотребНадзор» решил проверить слух. Репортеры НТВ взяли три образца чая — заваренного на 15 минут, 6 часов и 12 часов — и отнесли в лабораторию экспертам.
Гуанидин — только в страшилках
На проверку выяснилось: в чае нет ни гуанина, ни гуанидина. Первый — компонент ДНК, а второй используется в промышленной химии. Но один из другого в чашке не появляется. Просто в чае нет химических предпосылок для этого превращения.
Сергей Горяинов, заведующий лабораторией РУДН: «Подобные трансформации упоминаются в основном в русскоязычном интернете и на уровне источников, не заслуживающих доверия».
Так что страшилки о том, что чай якобы становится токсичным из-за гуанидина, не выдерживают научной проверки.
А как же мутная плёнка?
Некоторые считают её признаком «испорченного» чая. Но гастроэнтеролог Наталья Наумова объясняет: это всего лишь реакция полифенолов чая с кальцием из водопроводной воды.
Не яд, не токсин, а обычная соль. Безвредная. Неэстетично — да. Но не опасно.
Вывод
Если чай и может навредить, то только если он изначально некачественный. Или если туда что-то добавили на производстве. А вот дома заварить «ядовитую отраву», просто забыв про чайник на столе, у вас не получится.