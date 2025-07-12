Почему советское мороженое было вкуснее: и почему такое больше не продают

Кто-то скажет: воспоминания об «идеальном» советском мороженом — это не про вкус, а про детство. Но попробуйте угостить современного ребёнка той самой «Лакомкой» из Филей, если её где-то случайно раздобудете.Откусит — и на пару секунд перестанет листать телефон. Потому что вкус, действительно, был другой.

Секрет первый — ГОСТ, которому не изменяли. В 1941 году утвердили стандарт, который и сейчас можно назвать почти стерильным по пищевым меркам: только натуральные ингредиенты, никакой химии.

Молоко, сливки, яйца, мёд, ягоды — список звучит как рецепт из кулинарной книги, а не с фабрики. Даже крахмала в пломбире было не больше 2%.

Секрет второй — заимствованная технология. Да, Микоян действительно привёз оборудование из США. Идея массового производства мороженого была не советским ноу-хау.

Но доработали всё по-своему: придумали новые сорта, адаптировали рецепты, начали продавать с лотков и даже в бидонах. Пломбир стоил копейки, но на вкус был на уровне десерта из ресторана.

Секрет третий — честность. Советские фабрики не могли себе позволить хитрить с рецептурой — не было таких «уловок», как сейчас, когда сливки заменяют растительным жиром, а клубнику — «ароматизатором идентичным натуральному».

Даже если молоко было сухим, это хотя бы честно указывалось и регулировалось.

Но и мифов было предостаточно. Нет, мороженое не начали делать в 1937-м «чтобы отвлечь от репрессий». Нет, оно не всегда было одинаково хорошим — особенно в провинции, где ГОСТ уступал место воле местных производителей.

Зато в Москве и Ленинграде старались держать марку. Именно здесь родилась легенда о «том самом вкусе», за которым теперь гоняются взрослые — как за утерянным кусочком юности.