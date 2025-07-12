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Тест для настоящих петербуржцев: все о парках Северной столицы

Опубликовано: 12 июля 2025 19:31
Парк
Тест для настоящих петербуржцев: все о парках Северной столицы
globallookpress/ Serguei Fomine; Aleksey Smyshlyaev; Zamir Usmanov; Tatiana Braslavskaya; Aleksander Lyskin; Maksim Konstantinov

Проверьте свои знания о зеленых зонах Северной столицы.

Санкт-Петербург славится не только своими дворцами и музеями, но и уникальными парками, которые создают атмосферу уюта и отдыха в сердце мегаполиса.

От Летнего сада — старейшего парка, заложенного Петром I, до просторных зелёных зон на Елагином острове и в Приморском парке Победы — каждый парк хранит свою историю и особый дух.

В парках проходят концерты, выставки, фестивали, а летом они превращаются в любимые места прогулок и пикников. Этот тест поможет вам проверить, насколько хорошо вы знаете петербургские парки и их особенности.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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