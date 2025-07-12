Тест для настоящих петербуржцев: все о парках Северной столицы

Санкт-Петербург славится не только своими дворцами и музеями, но и уникальными парками, которые создают атмосферу уюта и отдыха в сердце мегаполиса.
От Летнего сада — старейшего парка, заложенного Петром I, до просторных зелёных зон на Елагином острове и в Приморском парке Победы — каждый парк хранит свою историю и особый дух.
В парках проходят концерты, выставки, фестивали, а летом они превращаются в любимые места прогулок и пикников. Этот тест поможет вам проверить, насколько хорошо вы знаете петербургские парки и их особенности.