ЕГЭ для взрослых: с 1 сентября сдать экзамен на водительские права будет очень непросто

Если и до этого были проблемы с инспекторами, то станет еще сложнее.

С 1 сентября 2025 года получить водительские права станет почти так же сложно, как сдать ЕГЭ и пройти финал «Что? Где? Когда?» одновременно.

Новая реформа ГИБДД — не косметическая, а системная. Обновится всё: от теории до практики, от правил пересдачи до подходов в обучении. И да, старые методички теперь — только на память.

Вместо 800 вопросов — три тысячи. Вместо простых тестов — интерактив с видео, анимацией и реальными ДТП.

Теперь важно не только знать правила, но и быстро реагировать, принимать верные решения под давлением. Ошибся? Пересдача не раньше, чем через две недели — а если лимит попыток исчерпан, начинай всё сначала.

Сильнее всего пострадают те, кто привык тянуть до последнего или полагаться на «зубрёжку по старинке». Курс в автошколе уже приближается к 70–90 тысячам рублей, а готовиться к экзамену теперь надо 3–4 месяца, не меньше. Особенно в городах-миллионниках, где ажиотаж на обучение только растёт.

Автошколы тоже в панике: приходится срочно покупать симуляторы, переписывать программы, набирать преподавателей с цифровой грамотностью. Иначе — закрытие.

Реформа беспощадна, но логична: по задумке ГИБДД, на дороге должны оставаться только те, кто действительно готов к ответственности. Остальным — быть пассажирами. И если вам нужны права не когда-нибудь, а в ближайший год — не тяните. Сейчас ещё можно сдать по «старым» правилам. Потом — будет слишком поздно.