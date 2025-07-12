Дни напролет сидишь у монитора? Вот сколько нужно спать, чтобы сохранить рассудок ясным

Кажется логичным: если целый день сидел перед компьютером, обрабатывал тонны информации, читал, отвечал, думал — значит, мозгу нужно больше отдыха. Может, не восемь часов, а десять? Но всё наоборот.

Доктор медицинских наук, профессор и врач-сомнолог Роман Бузунов в разговоре с «Городовым» объяснил, почему информационная перегрузка не требует большего количества сна, а напротив — нарушает его.

«Нет таких исследований, которые говорили бы, что при психологической или информационной нагрузке человеку нужно спать больше», — говорит он. «Скорее, наоборот: перегруженный мозг засыпает хуже, а просыпается раньше».

Больше думал — хуже спал

Перенасыщение новостями, сообщениями и задачами не утомляет мозг, а перевозбуждает его. Возникает бессонница, ранние пробуждения и невозможность заснуть повторно.

Человек начинает искусственно удлинять лежание в кровати, надеясь “доспать” — но это только ухудшает ситуацию. Сон не приходит «по приказу», особенно если ум закипел.

Что поможет лучше сна

Не большее количество часов, а дневная разгрузка:

Регулярная физическая активность : 10 000 шагов в день или 20–30 минут интенсивной тренировки. Идеально — комбинировать кардио, силовые и растяжку хотя бы 5 раз в неделю. Это работает лучше снотворных и антидепрессантов .

: 10 000 шагов в день или 20–30 минут интенсивной тренировки. Идеально — комбинировать кардио, силовые и растяжку хотя бы 5 раз в неделю. Это работает . Строгий режим: особенно время подъема — оно задаёт ритм на весь день.

— оно задаёт ритм на весь день. Никаких гаджетов первые 30 минут после пробуждения: мозгу, как и телу, нужно «размяться», прежде чем включиться.

после пробуждения: мозгу, как и телу, нужно «размяться», прежде чем включиться. Обязательные перерывы каждый час: дыхание, движение, смена деятельности — как в школе. Мозг, работающий 6 часов подряд без передышки, отключается и запоминает в 2 раза хуже.

И меньше кофе

Много кофеина днём → сложно уснуть вечером → плохо проснулся утром → снова кофе. Так замыкается порочный круг тревоги и усталости.

Вывод

Норма сна индивидуальна, но почти не меняется. Увеличивать её бессмысленно — важнее научиться отдыхать днём, а не пытаться отоспаться ночью. Не мозг требует «10 часов», а тело — режима, физики и покоя.