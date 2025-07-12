Петербуржцам стоит дать шанс «Этерне»: неидеальное фэнтези, которое пытается стать русской «Игрой престолов»

«Этерна» — это тот случай, когда хочется и поворчать, и досмотреть. Хочется сказать, что местами неловко, местами бедновато, но при этом признаёшь: в этом проекте есть нерв.

А если вы — петербуржец, выросший на «Игре престолов» и подозрительно разглядывающий каждый отечественный жанр, то вот пять причин хотя бы начать.

Во-первых, это красиво. Камеры ездят, пролёты вылизаны, доспехи звенят. Видно, что «Этерну» снимали не для галочки и не с одним окровавленным плащом на всех. На фоне типичного «телекино» сериал выглядит почти как заграничный — и это в России, где фэнтези принято считать уделом энтузиастов с бумажными драконами.

Во-вторых, сам мир Кэртианы — это не пластилиновая выдумка. У «Этерны» плотный бэкграунд: дворянские интриги, религиозные ордена, древняя магия, предательства и войны. Если вам близки настроения закулисных интриг, если вы любите в фэнтези именно структуру, устройство миров, — оно тут есть.

Да, многое подано с сумбуром. Герои появляются быстро, говорят нарочито пафосно, исчезают внезапно. Не все актёры держат планку. Но!

Это тот случай, когда видно: все старались. Диалоги не всегда дотягивают, но камера работает честно, музыка играет уверенно, а костюмеры и художники по декорациям действительно выложились.

И наконец — петербуржцам стоит посмотреть хотя бы потому, что «Этерна» — это попытка снять не очередную «битву экстрасенсов» с мечами, а серьёзный жанровый проект. И если мы, зрители, не дадим таким попыткам шанс, то фэнтези у нас так и останется в стадии мемов и неудавшихся сериалов.

Нет, это не «Игра престолов». Пока — точно нет. Но это куда ближе к амбициозному зарубежному сериалу.