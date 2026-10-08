В чём ходить зимой 2026–2027: выбираем стильную и тёплую верхнюю одежду

Пуховики: подчеркиваем талию
Как рассказала "Городовому" стилист-имиджмейкер Дарья Правич, главный тренд этой зимы — объём, но с женственным силуэтом. Больше не нужно быть похожей на огромный бесформенный мешок.
"Приталенные модели с поясом или регулируемой утяжкой делают привычный объёмный силуэт более женственным.
При этом актуальны и оверсайз-модели, и укороченные варианты до талии. Меховая отделка ещё один хит сезона", - говорит эксперт.
Пальто: спасаемся от ветра
Пальто этой зимой очень практичные. Забудьте про глубокие декольте — в тренде максимальная защита от холода.
- Высокий воротник. Самая популярная модель — пальто с воротником-стойкой. Он мягко облегает шею, и шарф вам просто не понадобится.
- Другие фасоны. Актуальны классические двубортные модели, приталенные пальто под пояс, стильные накидки-кейпы и кожаные тренчи с тёплой подкладкой.
Дублёнки и шубы: кутаемся в макси
Для сильных морозов лучшего варианта не найти. В этом сезоне они выглядят максимально уютно.
"Дублёнки-авиаторы возвращаются, но в более женственном прочтении: с акцентом на талии и мягкими очертаниями силуэта.
Длина макси остаётся в тренде как для дублёнок, так и для шуб", - отмечает стилист.
Какие цвета носить: забудьте про бежевый
Привычный базовый бежевый цвет уходит в тень. Ему на смену пришли глубокие и сочные оттенки.
Самые модные цвета сезона:
- Шоколадный — главный фаворит. Выглядит дорого и не так мрачно, как чёрный.
- Бордовый и оливковый — отличная альтернатива серой классике.
- Кобальт — яркий, насыщенный синий для тех, кто любит привлекать внимание.
- Серый и тёплый белый (молочный, крем-брюле) — для любителей светлых образов.
Как сделать правильный выбор?
Не покупайте вещь только потому, что она в тренде. Ориентируйтесь на свой день:
- Если вы за рулём: берите короткий пуховик или укороченную дублёнку.
- Если много ходите пешком: ваш выбор — шуба макси или длинный пуховик с мехом.
- Используйте многослойность: под свободное пальто всегда можно надеть тонкий ультралегкий пуховый жилет. Это спасёт в сильный мороз.
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