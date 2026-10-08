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В чём ходить зимой 2026–2027: выбираем стильную и тёплую верхнюю одежду

Опубликовано: 8 октября 2026 21:43
 Проверено редакцией
В чём ходить зимой 2026–2027: выбираем стильную и тёплую верхнюю одежду
В чём ходить зимой 2026–2027: выбираем стильную и тёплую верхнюю одежду
фото: Городовой.ру
В 2026–2027 годах в моде не просто красивые, а действительно тёплые вещи. 

Пуховики: подчеркиваем талию

Как рассказала "Городовому" стилист-имиджмейкер Дарья Правич, главный тренд этой зимы — объём, но с женственным силуэтом. Больше не нужно быть похожей на огромный бесформенный мешок.

"Приталенные модели с поясом или регулируемой утяжкой делают привычный объёмный силуэт более женственным.

При этом актуальны и оверсайз-модели, и укороченные варианты до талии. Меховая отделка ещё один хит сезона", - говорит эксперт.

Пальто: спасаемся от ветра

Пальто этой зимой очень практичные. Забудьте про глубокие декольте — в тренде максимальная защита от холода.

  • Высокий воротник. Самая популярная модель — пальто с воротником-стойкой. Он мягко облегает шею, и шарф вам просто не понадобится.
  • Другие фасоны. Актуальны классические двубортные модели, приталенные пальто под пояс, стильные накидки-кейпы и кожаные тренчи с тёплой подкладкой.

Дублёнки и шубы: кутаемся в макси

Для сильных морозов лучшего варианта не найти. В этом сезоне они выглядят максимально уютно.

"Дублёнки-авиаторы возвращаются, но в более женственном прочтении: с акцентом на талии и мягкими очертаниями силуэта.

Длина макси остаётся в тренде как для дублёнок, так и для шуб", - отмечает стилист.

Какие цвета носить: забудьте про бежевый

Привычный базовый бежевый цвет уходит в тень. Ему на смену пришли глубокие и сочные оттенки.

Самые модные цвета сезона:

  • Шоколадный — главный фаворит. Выглядит дорого и не так мрачно, как чёрный.
  • Бордовый и оливковый — отличная альтернатива серой классике.
  • Кобальт — яркий, насыщенный синий для тех, кто любит привлекать внимание.
  • Серый и тёплый белый (молочный, крем-брюле) — для любителей светлых образов.

Как сделать правильный выбор?

Не покупайте вещь только потому, что она в тренде. Ориентируйтесь на свой день:

  1. Если вы за рулём: берите короткий пуховик или укороченную дублёнку.
  2. Если много ходите пешком: ваш выбор — шуба макси или длинный пуховик с мехом.
  3. Используйте многослойность: под свободное пальто всегда можно надеть тонкий ультралегкий пуховый жилет. Это спасёт в сильный мороз.

Ранее «Городовой» рассказывал, в чем пойти в театр, чтобы выглядеть уместно.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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