Плов не любит зиру и изюм: вот какая специя делает его ароматным и рассыпчатым - узбекский лайфхак, который меняет все

Делаем плов вкуснее с помощью кориандра

Когда речь заходит о специях для плова, то на ум сразу приходит барбарис, зира и чеснок. Этот набор хоть раз использовала каждая хозяйка. Однако есть и другая специя, о которой все забывают. Речь идет о кориандре. Именно он делает вкус плова более глубоким и ароматным.

Кориандр знаком хозяйкам по грузинскому чахохбили и корейской моркови. В плове его пряные цитрусовые ноты прекрасно дополняют мясо, рис и морковь, при этом не перебивают их.

Какой кориандр подойдет

Использование кориандра из пакетика - плохой вариант, поэтому лучше отдать предпочтение цельным зернам. Они имеют более насыщенный аромат и вкус. Перед использованием кориандр нужно растереть в ступке.

В какой момент класть

Кориандр необходимо добавлять еще на этапе жарки зирвака - основы плова. Когда морковь и мясо станут мягкими, то пришло время зиры и кориандра. Только после этого можно вливать воду и закладывать рис.

Сколько кориандра понадобится

На 4-5 кг плова хватит всего ½ чайной ложки специи. Это количество является оптимальным. Если добавить больше, то кориандр начнет перебивать вкус мяса, риса и моркови. Плов важно сохранить гармоничным, сообщает progorod33.ru.

Почему именно кориандр

Специя имеет цитрусовые ноты, которые сочетаются с мясом говядины или баранины, оттеняют сладкий вкус моркови и делают рис более пикантным. При нагреве кориандр отдает эфирные масла, благодаря чему пропитывается весь плов.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова готовит плов с кориандром уже несколько лет. Раньше она не добавляла эту специю, из-за чего вкус получался менее выраженным. Автор делает плов в небольшом казане, поэтому кориандра добавляет совсем чуть-чуть - ¼ чайной ложки.

Также автор использует барбарис, собранный самостоятельно. Она собирает его на даче, высушивает, после чего кладет в плов.

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