Лук в котлеты: резать, тереть или молоть? Хитрость, о которой не догадываются даже хозяйки со стажем

Как правильно добавлять лук в фарш для котлет

Лук в котлетах имеет большое значение, поэтому его нужно уметь правильно добавлять в фарш. Кажется, что нет никакой разницы, но это не так. Иногда лук может сильно чувствоваться, а в некоторых случаях его вкус полностью исчезает. Как правильно?

Мясорубка, нож или терка

Лук, который был мелко нарезан, обычно чувствуется в котлетах из-за сохранения текстуры. Он не делает фарш жидким, но требует мелкой нарезки, иначе даже после жарки он может остаться сырым.

При использовании терки возникает обратная ситуация. Лук натирается в пюре, дает достаточное количество сока, из-за чего котлеты получаются более сочными и нежными. Способ подойдет в том случае, если в семье не любят лук.

Мясорубку можно смело назвать самым оптимальным вариантом, так как лук хорошо измельчается, при этом не превращается в жидкое месиво.

Что имеет большое значение

Опытные хозяйки и повара советуют обращать внимание на влажность лука. Если после измельчения получилось много сока, то его лучше всего отжать. Переизбыток влаги будет способствовать тому, что котлеты начнут плохо держать форму при жарке, сообщает prochepetsk.ru.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова обычно прокручивает лук вместе с фаршем через мясорубку. Такой способ позволяет сделать котлеты сочными, при этом лук практически не чувствуется во время еды. При отсутствии мясорубки можно воспользоваться блендером, но важно не измельчать лук до каши.

Фото: Сгенерировано ИИ

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