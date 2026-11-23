Делаю основу для «Шубы» за 3 недели до Нового года — а 31 декабря наслаждаюсь отдыхом: лайфхак умных хозяек

Как сделать заготовку для "Шубы" на Новый год

До Нового года остается не так уж и много времени, что вызывает теплые чувства у каждого. Но хозяйкам приходится сложнее, ведь им предстоит еще много всего успеть. Особой проблемой является подготовка новогоднего стола 31 декабря. А ведь так хочется отдыхать и наслаждаться праздником.

Умные хозяйки смогли найти способ сделать жизнь проще - сделать знаменитую “Шубу” заранее. Если знать лайфхаки, то готовка займет минимум времени.

Заготовка овощей

“Шуба” требует длительного приготовления из-за варки овощей. Свекла, морковь и картошка готовятся долго, требуют время на остывание. Выход есть - отварить корнеплоды за несколько недель до Нового года, дать им остыть и убрать в вакуумные пакеты. В таких условиях овощи пролежат минимум месяц.

Есть и другой способ. Он подойдет для тех, у кого нет вакууматора. Также можно натереть овощи, разложить их по чистым контейнерам, после чего заморозить. Картофель, свекла и морковь хорошо переживают заморозку.

Заготовка селедки

Приобретением рыбы следует заняться примерно в середине декабря. Тогда можно выбрать качественную сельдь по нормальной цене, а не забирать остатки. Разделайте рыбу после покупки, нарежьте филе кубиками, после чего выложите в контейнер. Селедка без проблем переносит заморозку, на вкус она не будет отличаться от обычной рыбы.

31 декабря останется лишь достать ингредиенты, выложить слоями и заправить майонезом, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пробовала заранее подготавливать овощи для оливье. У автора дома есть небольшой вакууматор, который прекрасно справляется со своей задачей. Также этот способ подойдет для предварительной засолки красной рыбы для праздничных бутербродов. Семга или лосось в вакууме способны храниться месяцами.

Фото: Сгенерировано ИИ

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