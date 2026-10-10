Древние сфинксы, готический шпиль и маяки: почему Васильевский остров так любят туристы

На острове много интересных мест, которые поражают своей историей и красотой.

Васильевский остров — место со своим характером. В XVIII века Пётр I планировал сделать его центром нового города. Именно здесь кипела вся политика и торговля.

Сегодня это уникальный район. Тут можно за пару часов увидеть и древнеегипетских сфинксов, и модных тусовщиков.

Историк, культуролог, лицензированный гид по Санкт-Петербургу Ян Ахундов рассказал "Городовому", где самые интересные места на острове.

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Лучший маршрут для первой прогулки — от Стрелки острова по Университетской набережной.

Стрелка В.О. и Биржа. Отсюда открывается один из лучших видов на город. Ростральные колонны с фигурами рек раньше работали как настоящие маяки для торговых судов.

Кунсткамера. Первый музей России. Все знают его по залу с «аномалиями», но на самом деле главное тут — потрясающая коллекция быта и культуры народов со всего мира.

Здание Двенадцати коллегий.

"Здесь сегодня располагается памятник XVIII века, где располагается ректорат СПБУ. Здесь же по Университетской набережной находится Академия художеств. Это чуть ли не самое главное в мире учебное заведение сегодня и в последние десятилетия, где готовят художников, специалистов по классической технике живописи", - рассказывает эксперт.

А прямо напротив нее на набережной сидят настоящие египетские сфинксы. Им больше 3,5 тысяч лет, и привезли их прямо из древних Фив.

Меншиковский дворец.

"Меншиковский дворец — это сейчас филиал Русского музея. А в целом это первое каменное жилое здание в городе, в своё время оно имело многофункциональное значение. У Меньшикова во дворце Пётр I принимал дипломатов иностранных, так как в то время это было самое роскошное здание в городе", - рассказывает Ян Ахундов.

Немецкий след и готика

В XVIII и XIX веках на острове жило очень много иностранцев, особенно немцев. Они строились на свой лад, поэтому архитектура тут местами очень «европейская».

Обязательно найдите церковь Святого Михаила на Среднем проспекте. Это готический лютеранский храм с высоким готическим шпилем. Выглядит так, будто вы случайно телепортировались в старую Германию.

Васильевский остров идеален для прогулок без маршрута. Можно просто свернуть с набережной в тихие переулки-линии, зайти во дворы-колодцы и ощутить дух того самого старого Петербурга.

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