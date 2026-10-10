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С октября 2026 года бонусы «СберСпасибо» можно тратить по-новому: что изменилось

Опубликовано: 10 октября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
С октября 2026 года бонусы «СберСпасибо» можно тратить по-новому: что изменилось
фото Global Look Press
Как работают бонусы «СберСпасибо» и что нового

Многие привыкли, что за покупки по карте капают бонусы — и это не просто цифры на экране, а вполне реальные скидки и выгоды. Программа «СберСпасибо» давно стала частью повседневной финансовой жизни: бонусы копят, тратят, обменивают.

С октября 2026 года у участников программы появилась еще одна практичная опция — рассказываем, как всё устроено.

Как начисляют бонусы

Банк каждый месяц дает возможность выбрать категории с повышенным вознаграждением. С подписками выбор шире, да и лимит бонусов заметно выше. Важно помнить: бонусы привязаны к активности по карте — без операций они могут сгореть быстрее.

Вот основные варианты начисления:

  • три категории с кэшбэком до 5% — для обычных клиентов;
  • пять категорий с кэшбэком до 10% — с подпиской «СберПрайм» или «СберПрайм+»;
  • 0,5% на все покупки по дебетовой карте (1% — с подпиской);
  • лимит бонусов в месяц: от 2000 (базово) до 15 000 — с «СберПрайм+».

Что изменилось с октября 2026 года

Теперь бонусами «Спасибо» можно оплачивать полис ОСАГО, отмечает источник. При оформлении система сразу показывает, сколько бонусов получится списать — это удобно: не нужно отдельно считать и конвертировать.

Куда еще можно потратить бонусы

Вариантов хватает, но у каждого свои нюансы. Главное — не забывать про срок годности бонусов: два года, а при отсутствии операций по карте — год.

Бонусы «СберСпасибо» — это не просто приятный бонус, а рабочий инструмент экономии. Новые возможности, вроде оплаты ОСАГО, делают программу еще полезнее. Главное — следить за сроками и условиями партнеров, чтобы накопленное не пропало зря.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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