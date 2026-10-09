Прожиточный минимум в 2027 году — 20 227 рублей: кого коснется перерасчет

Как новые цифры повлияют на соцподдержку и на что важно обратить внимание

Власти планируют поднять прожиточный минимум на душу населения в 2027 году до 20 227 рублей — это на 6,8 % выше показателя 2026 года.

Но не стоит думать, что пособия будут равны этой сумме: выплаты считают по региональным нормативам, а они заметно отличаются.

Какие виды прожиточного минимума существуют

Для расчётов используют отдельные значения ПМ — для трудоспособных граждан, детей, пенсионеров и общий показатель на душу населения.

Регионы сами устанавливают свои суммы, поэтому выплаты в разных субъектах РФ могут существенно различаться, подчеркивает источник.

На какие выплаты влияет прожиточный минимум

ПМ служит базой для целого ряда мер поддержки. Вот что полезно держать в голове:

единое пособие на ребёнка считают от регионального ПМ для детей;

пособие для беременных рассчитывают исходя из ПМ трудоспособного населения в регионе;

социальную доплату к пенсии определяют по ПМ пенсионера конкретного субъекта РФ.

Не путайте ПМ с МРОТ: первый нужен для оценки нуждаемости и расчёта пособий, второй фиксирует минимальную зарплату — в 2027 году её хотят довести до 28 935 рублей.

Вывод

Рост федерального ПМ отражает общую тенденцию индексации соцвыплат, но реальные суммы зависят от региональных нормативов. Чтобы понять, на какую выплату можно рассчитывать, ориентируйтесь на местный ПМ по своей категории — это самый надёжный ориентир.

Мнение россиян

«Хочется, чтобы региональные показатели не отставали от реальной стоимости жизни — иначе поддержка получается чисто формальной», - отмечает Ирина из Краснодара. «Если бы цифры по регионам публиковали заранее, было бы намного проще планировать семейный бюджет», - подчеркнула Ольга из Самары. «Прожиточный минимум должен покрывать базовые траты, а не просто быть строчкой в отчёте», - комментирует Олег из Перми.

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