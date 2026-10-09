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Посевы под зиму: как посадить огород в мороз и получить урожай на месяц раньше весной

Опубликовано: 9 октября 2026 21:47
 Проверено редакцией
Посевы под зиму: как посадить огород в мороз и получить урожай на месяц раньше весной
Посевы под зиму: как посадить огород в мороз и получить урожай на месяц раньше весной
фото: Городовой.ру
Весной у дачников всегда аврал: перекопать, подготовить, посеять, полить. Рук не хватает. Но часть работы можно сделать еще с осени или даже в начале зимы.

Подзимний посев — это отличный способ разгрузить себе весну и сорвать первую хрустящую зелень или сладкую морковь на 2–3 недели раньше соседей.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", как это сделать правильно.

Что можно сеять под зиму, а что нельзя

Для зимней посадки подходят только холодостойкие культуры.

Смело сеем:

  • Зелень: укроп, петрушку, шпинат, кинзу, листовой салат, щавель.
  • Корнеплоды: морковь, свеклу, редис, пастернак.
  • Луковые: озимый чеснок и лук-севок.

Категорически нельзя: Огурцы, томаты, перцы, кабачки и баклажаны. Это неженки из южных краев. Их семена в мерзлой земле просто сгниют.

"Во-первых, зачем сеять под зиму? Мы таким образом можем немножко разгрузить весну.

Мы можем получить более раннюю продукцию. И это актуально для тех, кто поздно приезжает на свои участки.

То есть, если после майских праздников или вообще там ближе к июню уже приезжает, то таким образом люди могут посеять и получить в нормальные сроки или даже раньше свежую зелень", - говорит эксперт.

Почему это работает: секрет природы

Семена зимой проходят естественную стратификацию (закалку холодом).

Весной они просыпаются от первой талой воды. Такие всходы намного крепче: они не боятся возвратных заморозков, меньше болеют и берут из почвы максимум весенней влаги.

Пошаговая инструкция: как сделать все правильно

Тут есть четкая технология. Главное — не спешить.

Шаг 1. Готовим грядку заранее (октябрь)

Пока земля мягкая, перекопайте грядку и внесите удобрения (перегной, золу, фосфорно-калийные смеси). Разровняйте землю и нарежьте бороздки глубиной 2–3 см.

Шаг 2. Прячем мешок с землей в тепло

Это ключевой момент! Наберите ведро или мешок сухого грунта (компост, торф или покупную землю для рассады). Поставьте его в сарай, гараж или дом, где земля не замерзнет.

Шаг 3. Ждем морозов (ноябрь – декабрь)

Ждем, пока наступят устойчивые минусовые температуры (примерно от -2 до -5 °C), а верхний слой почвы промерзнет.

"Когда уже земля подмёрзнет, это может быть ноябрь-декабрь, высеваются семена.

Но используется загущенный посев: в полтора-два раза увеличивается норма высева семян, потому что часть может вымыться, съесться вредителями, и что-то может просто не перенести условия зимы.

Этот посев засыпается приготовленным теплым грунтом", - рассказывает агроном.

  • Сеем семена только сухими прямо в мерзлые бороздки. Замачивать нельзя!
  • Засыпаем бороздки тем самым теплым сухим грунтом, который мы припасли в мешке.

Шаг 4. Главный запрет — никакого полива!

Поливать подзимние грядки нельзя. Иначе семена набухнут раньше времени и замерзнут.

Зимний посев в теплице: экспресс-витамины

Если у вас есть теплица, возможности еще шире.

  1. В теплице можно сеять в любое время: в декабре, январе или феврале.
  2. Посейте там редис, укроп, салат и пекинскую капусту.
  3. Присыпьте семена сухой землей, а сверху набросайте слой снега (10–15 см).

Весной солнце прогреет теплицу за считанные дни. Снег растает, увлажнит почву, и уже в апреле у вас на столе будет свежий редис и сочная зелень.

Попробуйте сделать хотя бы одну такую грядку. Весной вы скажете себе огромное спасибо!

Ранее «Городовой» рассказывал, как подготовить огород к зиме.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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