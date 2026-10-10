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Простой рецепт на все случаи жизни: буррито с курицей — готовим сытное мексиканское блюдо

Опубликовано: 10 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Простой рецепт на все случаи жизни: буррито с курицей — готовим сытное мексиканское блюдо
Простой рецепт на все случаи жизни: буррито с курицей — готовим сытное мексиканское блюдо
Городовой ру
Пикантное и сытное блюдо на ужин

Если вы стремитесь разнообразить домашний рацион, рекомендуем обратить внимание на блюда мировой кухни. Буррито станет отличным решением.

В основе рецепта лежит использование тортилий и питательной начинки.

Ингредиенты:

  • курица (обжаренная или запеченная) — 450 г;
  • фасоль — 450 г;
  • томаты — 450 г;
  • тортильи — 6 шт.;
  • полутвердый сыр — 100 г;
  • капуста — 100 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сок лайма или лимона — 2 ст. л.;
  • молотый тмин — 1 ст. л.;
  • красный перец чили — 1 ст. л.

Технология приготовления;

Нарежьте лук мелким кубиком. Разогрейте сковороду с растительным маслом и пассеруйте лук до мягкости и прозрачности.

Измельчите чеснок с помощью пресса и добавьте к луку. Введите тмин и перец чили, тщательно перемешайте смесь, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат при термической обработке.

Мелко нарежьте томаты, переложите их в сковороду и добавьте сок лайма или лимона. Доведите массу до кипения, убавьте огонь и тушите в течение 15–20 минут до загустения соуса.

Подготовьте курицу, разделив её на волокна или нарезав соломкой. Предварительно отваренную фасоль соедините с курицей, добавьте в томатную основу и прогрейте в течение 5 минут.

Распределите начинку по тортильям, добавьте сырную стружку и нашинкованную капусту. Сверните буррито и подавайте к столу в горячем виде.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова любит пробовать что-то новое. В этом рецепте она заменила фасоль на консервированную и осталась очень довольна результатом.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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