Простой рецепт на все случаи жизни: буррито с курицей — готовим сытное мексиканское блюдо

Если вы стремитесь разнообразить домашний рацион, рекомендуем обратить внимание на блюда мировой кухни. Буррито станет отличным решением.
В основе рецепта лежит использование тортилий и питательной начинки.
Ингредиенты:
- курица (обжаренная или запеченная) — 450 г;
- фасоль — 450 г;
- томаты — 450 г;
- тортильи — 6 шт.;
- полутвердый сыр — 100 г;
- капуста — 100 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сок лайма или лимона — 2 ст. л.;
- молотый тмин — 1 ст. л.;
- красный перец чили — 1 ст. л.
Технология приготовления;
Нарежьте лук мелким кубиком. Разогрейте сковороду с растительным маслом и пассеруйте лук до мягкости и прозрачности.
Измельчите чеснок с помощью пресса и добавьте к луку. Введите тмин и перец чили, тщательно перемешайте смесь, чтобы специи полностью раскрыли свой аромат при термической обработке.
Мелко нарежьте томаты, переложите их в сковороду и добавьте сок лайма или лимона. Доведите массу до кипения, убавьте огонь и тушите в течение 15–20 минут до загустения соуса.
Подготовьте курицу, разделив её на волокна или нарезав соломкой. Предварительно отваренную фасоль соедините с курицей, добавьте в томатную основу и прогрейте в течение 5 минут.
Распределите начинку по тортильям, добавьте сырную стружку и нашинкованную капусту. Сверните буррито и подавайте к столу в горячем виде.
Личный опыт
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова любит пробовать что-то новое. В этом рецепте она заменила фасоль на консервированную и осталась очень довольна результатом.
Фото сгенерировано ИИ
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