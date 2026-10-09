Городовой / Новости Петербурга / Голубцы «наизнанку»: готовлю их, когда лень возиться с капустой и отваривать рис — ничем не уступают классическим
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На наш Юг больше ни ногой — есть место лучше: теплая вода, нет хамства и в два раза дешевле, чем в Абхазии Полезное
Пока ждешь автобус: 4 остановки в Петербурге научились показывать расписание и делиться зарядкой Новости Петербурга
Турецкая яичница менемен — вкуснющий завтрак за 15 минут: вместо надоевших глазуньи и омлета Новости Петербурга
Посадила 5 кустарников — тля, муравьи и мыши сгинули с участка мигом: химоза не нужна Новости Петербурга
Куда исчезли липы и трамваи? Почему Невский проспект стал чужим для местных Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Лайфхак Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Голубцы «наизнанку»: готовлю их, когда лень возиться с капустой и отваривать рис — ничем не уступают классическим

Опубликовано: 9 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Голубцы «наизнанку»: готовлю их, когда лень возиться с капустой и отваривать рис — ничем не уступают классическим
Голубцы «наизнанку»: готовлю их, когда лень возиться с капустой и отваривать рис — ничем не уступают классическим
Городовой ру
Рецепт необычных голубцов

Это блюдо по своим вкусовым качествам не уступает классическим голубцам, однако отличается быстрым временем приготовления за счет отсутствия необходимости в предварительной обработке капустных листьев. Рекомендуем включить этот рецепт в рацион для разнообразия меню.

Ингредиенты:

  • говядина — 300 г;
  • мясо индейки — 350 г;
  • капуста — 450 г;
  • рис пропаренный — 1 стакан;
  • лук репчатый — 2 шт. (одна луковица для фарша, одна — для пассеровки);
  • морковь — 1 шт.;
  • томатный сок — 2 стакана;
  • вода — 2,5 стакана (2 стакана для соуса, 0,5 стакана для подготовки формы);
  • сметана — 1 ст. л.;
  • манная крупа — 3 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Технология приготовления:

Капусту нарезать крупными кубиками и измельчить в блендере до состояния мелкой крошки, используя импульсный режим.

В подготовленный фарш добавить измельченную капусту и одну мелко нарезанную луковицу, тщательно вымешать массу.

Добавить соль, специи, яйца и манную крупу. Тщательно перемешать компоненты и поместить фарш в холодильник на 30 минут для набухания манной крупы.

Подготовьте заливку: вторую луковицу мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте сахар, соль, перец, томатный сок и сметану, предварительно разведенную в двух стаканах воды. Томите соус на медленном огне в течение 3–5 минут.

На дно формы для запекания равномерно выложите промытый рис. Из фарша сформируйте небольшие котлеты, обжарьте их до образования золотистой корочки и поместите поверх рисового слоя.

Залейте блюдо подготовленным соусом. При необходимости добавьте 0,5 стакана воды, чтобы рис был полностью покрыт жидкостью.

Плотно накройте форму фольгой и запекайте в духовом шкафу, разогретом до 180 °C, в течение 35–40 минут. Желаем приятного аппетита.

Мнение автора:

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова непременно попробует приготовить данное блюдо. Обычно она готовит классические голубцы, но этот рецепт намного проще и доступнее.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

Выливаю яйца на сковороду и накрываю лавашем — сытный завтрак за 5 минут готов: быстрый рецепт на утро.

Не молоко и не масло: в картофельное пюре добавляю другой ингредиент — идеальный вкус и цвет.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 7
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью