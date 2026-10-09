Голубцы «наизнанку»: готовлю их, когда лень возиться с капустой и отваривать рис — ничем не уступают классическим

Рецепт необычных голубцов

Это блюдо по своим вкусовым качествам не уступает классическим голубцам, однако отличается быстрым временем приготовления за счет отсутствия необходимости в предварительной обработке капустных листьев. Рекомендуем включить этот рецепт в рацион для разнообразия меню.

Ингредиенты:

говядина — 300 г;

мясо индейки — 350 г;

капуста — 450 г;

рис пропаренный — 1 стакан;

лук репчатый — 2 шт. (одна луковица для фарша, одна — для пассеровки);

морковь — 1 шт.;

томатный сок — 2 стакана;

вода — 2,5 стакана (2 стакана для соуса, 0,5 стакана для подготовки формы);

сметана — 1 ст. л.;

манная крупа — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Технология приготовления:

Капусту нарезать крупными кубиками и измельчить в блендере до состояния мелкой крошки, используя импульсный режим.

В подготовленный фарш добавить измельченную капусту и одну мелко нарезанную луковицу, тщательно вымешать массу.

Добавить соль, специи, яйца и манную крупу. Тщательно перемешать компоненты и поместить фарш в холодильник на 30 минут для набухания манной крупы.

Подготовьте заливку: вторую луковицу мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте сахар, соль, перец, томатный сок и сметану, предварительно разведенную в двух стаканах воды. Томите соус на медленном огне в течение 3–5 минут.

На дно формы для запекания равномерно выложите промытый рис. Из фарша сформируйте небольшие котлеты, обжарьте их до образования золотистой корочки и поместите поверх рисового слоя.

Залейте блюдо подготовленным соусом. При необходимости добавьте 0,5 стакана воды, чтобы рис был полностью покрыт жидкостью.

Плотно накройте форму фольгой и запекайте в духовом шкафу, разогретом до 180 °C, в течение 35–40 минут. Желаем приятного аппетита.

Мнение автора:

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова непременно попробует приготовить данное блюдо. Обычно она готовит классические голубцы, но этот рецепт намного проще и доступнее.

Фото сгенерировано ИИ

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