Выливаю яйца на сковороду и накрываю лавашем — сытный завтрак за 5 минут готов: быстрый рецепт на утро

Шикарный завтрак на скорую руку

Предлагаем идеальный вариант питательного и быстрого завтрака, который избавит вас от лишних хлопот на кухне. Омлет с лавашом и сыром, приготовление которого занимает не более 5 минут.

Ингредиенты на 1 порцию:

2 яйца;

1–2 ломтика или порция тертого сыра;

кусочек лаваша (по размеру сковороды) или лепешка-пита;

сливочное масло для жарки;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Взбейте яйца с добавлением солии перца. Вылейте смесь на предварительно разогретую и смазанную сливочным маслом сковороду.

Как только нижний слой омлета схватится, равномерно распределите сыр по поверхности, а затем накройте конструкцию лавашем или лепешкой.

Рекомендуется готовить блюдо на среднем огне во избежание пригорания основы при недостаточном прогреве начинки.

Продолжайте жарку омлета в течение одной минуты. Затем переверните его на другую сторону и готовьте еще три минуты, после чего блюдо можно сервировать.

Завтрак готов. Горячий омлет с лавашом обеспечит необходимый запас энергии до обеда. Приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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