Выливаю яйца на сковороду и накрываю лавашем — сытный завтрак за 5 минут готов: быстрый рецепт на утро

Предлагаем идеальный вариант питательного и быстрого завтрака, который избавит вас от лишних хлопот на кухне. Омлет с лавашом и сыром, приготовление которого занимает не более 5 минут.
Ингредиенты на 1 порцию:
- 2 яйца;
- 1–2 ломтика или порция тертого сыра;
- кусочек лаваша (по размеру сковороды) или лепешка-пита;
- сливочное масло для жарки;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Взбейте яйца с добавлением солии перца. Вылейте смесь на предварительно разогретую и смазанную сливочным маслом сковороду.
Как только нижний слой омлета схватится, равномерно распределите сыр по поверхности, а затем накройте конструкцию лавашем или лепешкой.
Рекомендуется готовить блюдо на среднем огне во избежание пригорания основы при недостаточном прогреве начинки.
Продолжайте жарку омлета в течение одной минуты. Затем переверните его на другую сторону и готовьте еще три минуты, после чего блюдо можно сервировать.
Завтрак готов. Горячий омлет с лавашом обеспечит необходимый запас энергии до обеда. Приятного аппетита.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также:
Не молоко и не масло: в картофельное пюре добавляю другой ингредиент — идеальный вкус и цвет.
Вот что нельзя класть в холодец: один неверный шаг испортит любимое блюдо — ошибка грозит разочарованием.