Куда исчезли липы и трамваи? Почему Невский проспект стал чужим для местных

Жители города на Неве обходят стороной главный преспект Петербурга.

Невский проспект — главная открытка Петербурга. Туристы от него в восторге. А вот местные жители всё чаще стараются обходить проспект стороной.

Основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин, рассказал "Городовому", почему главная улица города стала неудобной и что с этим предлагают делать урбанисты.

За что петербуржцы не любят Невский

Если спросить жителей Центрального или Адмиралтейского районов, они отвечать будут без лишнего восторга. Главные претензии простые:

Шум и газы. По проспекту сутками несётся поток машин. Гулять вдоль такой трассы — удовольствие сомнительное.

Каменные джунгли. На Невском почти нет деревьев. Летом здесь негде спрятаться от жары, а в непогоду — не укрыться от ветра и дождя.

Толпы и страх. На тротуарах тесно из-за прохожих. Но хуже всего — безопасность. В последние годы здесь случались жуткие аварии, когда машины вылетали прямо на пешеходов.

В итоге горожане предпочитают сворачивать на параллельные тихие улицы — например, на Малую Конюшенную или вдоль каналов.

А ведь раньше всё было иначе!

Мало кто помнит, но Невский не всегда был таким «автомобильным».

До середины XX века по нему ходили уютные трамваи. А вдоль тротуаров росли зелёные липы. Позже деревья срубили, а трамвайные пути демонтировали — всё ради того, чтобы дать больше места машинам.

Проспект превратился в магистраль для транзита, потеряв душевность.

Как переделать проспект в современных реалиях

Урбанисты уверены: отдавать главную туристическую улицу машинам — неразумно. Но перекапывать весь центр за один день никто не предлагает. Изменения должны быть поэтапными.

"Мы в своём исследовании предлагали расширить за счёт проезжей части тротуары, сделав там озеленение, велоинфраструктуру, чтобы пользователи СИМ могли всё-таки проехать. В целом преобразование Невского проспекта мы видим как многоэтапное, то есть не за раз выйти и всё переложить, как любят в Москве делать, а скорее поэтапно смотреть и изучать", - говорит Даниил Воронин.

Возвращение трамвая

На финальном этапе на Невский предлагают вернуть трамвай. Не старый и гремящий, а современный, бесшумный и скоростной.

"На первых этапах мы вообще предлагали сделать регулярные закрытия Нижнего проспекта по выходным и праздникам. Соответственно, потихоньку развивать эту улицу, сделать нормальную выделенную полосу, в дальнейшем, уже приступить к финальным этапам, сделать трамвай", - отмечает эксперт.

Главная мысль

Невский проспект должен быть местом для людей, а не для пробок. Если вернуть на него зелень, тишину и безопасность, он снова станет любимым местом не только для гостей города, но и для самих петербуржцев.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Невский проспект полностью обновили, спрятав внутри металл.