Цементный ренессанс: как преобразить дачу своими руками, используя доступный материал

Цемент — материал, обычно ассоциирующийся со стройкой и ремонтом, неожиданно становится звездой дачного декора.

Цемент — материал, который может преобразить дачный участок, придав ему индивидуальность и стиль.Кажется, что-то меняется в представлении о загородном уюте. Больше нет места скучным гномам и пластиковым фламинго?

Дизайнер, председатель комиссии Опоры России по дизайну и архитектуре Андрей Радаев поделился в беседе с порталом «Городовой» оригинальными идеями для дачного декора из цемента.

Цемент — поле для креатива

«Цемент — это не только строительный материал, но и идеальное поле для креатива. Сегодня он переживает настоящий ренессанс в дачном декоре: из него делают скульптуры, цветочные кашпо, мебель и даже декоративные фонари», — отметил дизайнер.

Что можно сотворить?

Скульптуры, кашпо для цветов, садовая мебель, декоративные фонари — список практически бесконечен.

Цемент позволяет создать элементы, устойчивые к любым погодным условиям, что особенно важно для климата с переменчивой погодой. Главное — дать волю фантазии.

Секрет в пигменте

«Главное преимущество цемента — прочность и устойчивость к погоде. А если добавить немного пигмента, можно получить натуральную альтернативу дорогим дизайнерским элементам», — подчеркнул Радаев.

Это простой способ придать бетону желаемый оттенок, создавая альтернативу дорогостоящим дизайнерским элементам.

Характер в деталях

Декор из цемента — это способ создать уникальное пространство, отражающее индивидуальность владельца.

Участок с такими элементами приобретает характер, становится по-настоящему «своим». Ведь, как известно, «дьявол кроется в деталях» — а в данном случае, очарование.