Всеобщий банный день: когда по народным приметам ходили в парилку, чтобы выгнать хвори

На Руси 26 октября совершали целый ритуал очищения перед долгой зимой

26 октября в народном календаре носит сразу несколько имён: Карпов день, Агафонов день, Банное обиходье или день Златы-онучницы. Объединяет все эти названия особая связь с баней. В этот день на Руси не просто мылись, а совершали целый ритуал очищения перед долгой зимой.

Жаркий пар против хворей и нечисти

Считалось, что 26 октября нечистая сила гуляет напоследок перед тем, как уйти на зимовку. Чтобы противостоять ей, люди шли в баню. Но прежде чем париться, там наводили идеальный порядок: чистили печь, меняли прогнившие полки, мыли тазы. После этого баню жарко топили и готовили отвары из целебных трав. Пар, пропитанный настоями, по замыслу должен был выгнать из тела все хвори и недомогания.

О чем говорила природа

Погодные приметы этого дня помогали понять, какой будет зима и чего ждать в ближайшее время. Если по небу плыли алые или красные облака, ждали дождя, а если они двигались с юга, то и сильного ветра. Серые кучевые облака с утра предвещали переменчивую погоду, а белый иней на траве — скорые осадки.

Ранний крик петухов сулил тепло, а если птица голосила вечером — жди перемены погоды. Если в лесу продолжали появляться грибы, значит, зима не спешит, и снег выпадет ещё не скоро.

Чего остерегались

Люди старались не брать и не давать в долг, чтобы не навлечь финансовых проблем. Крупные покупки откладывали — приобретение могло разочаровать. С незнакомцами вели себя настороженно, веря, что день располагает к обману. И не хвастались успехами, чтобы не потерять удачу.

А ещё 26 октября завершали осенние работы с капустой. Считалось, что после этого дня рубить её уже поздно — она потеряет вкус.

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