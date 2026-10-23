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Выпал снег и не растаял — к деньгам: особая примета на 24 октября покажет, каким будет доход

Опубликовано: 23 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Выпал снег и не растаял — к деньгам: особая примета на 24 октября покажет, каким будет доход
Выпал снег и не растаял — к деньгам: особая примета на 24 октября покажет, каким будет доход
Городовой ру
Особая традиция Филиппова дня — гадание о деньгах

Не считай ворон и накопления — иначе жди неудач. Такие народные приметы сохранились на 24 октября, Филиппов день. Еще его называют Филипповой канителью. «Канителью» на Руси называли распутицу и грязь на дорогах — с этого времени осень уступала место предзимью. А крестьяне по погоде этого дня судили о зиме и будущем урожае.

Какой будет зима: приметы погоды

Ясное и морозное утро предсказывало зиму холодную и снежную. Утренний снегопад предвещал суровую зиму. Иней на деревьях и кустах подсказывал, что в новом году будет хороший урожай зерновых.

Туман с утра стелется низко — жди впереди несколько теплых дней. Вечерний туман сулит оттепель и богатый урожай.
Ясная луна ночью — к скорым морозам. Наутро вода в бочке прихвачена тонкой корочкой льда, значит зима скоро придет.

Домашняя птица рано садится на насест — к морозам, чем выше забрались, тем сильнее холода. Животные в хлеву беспокоятся — к ненастью.

Чего нельзя было делать

  • Смотреть на ворон и считать их — значит привлекать беды.
  • Ссориться и спорить за столом нельзя, иначе год пройдёт в разладе.
  • Если пересчитывать накопления, можно их лишиться.
  • Откладывать дела на завтра — значит притягивать проблемы.
  • Выносить хлеб и соль из дома — к потере достатка.

Традиции дня

На Филиппов день возили зерно на мельницу для обмолота. Женщины по вечерам крошили и солили капусту, заготавливали на зиму и пели песни. Девушки занимались рукоделием.

Особая традиция Филиппова дня — гадание о деньгах: если снег лёг на мокрую землю и не растаял или по реке уже можно пройти по льду — ждали хорошего дохода.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал, какой будет зима по приметам на 23 октября.

Автор:
Артем Петров
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