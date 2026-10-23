Выпал снег и не растаял — к деньгам: особая примета на 24 октября покажет, каким будет доход

Не считай ворон и накопления — иначе жди неудач. Такие народные приметы сохранились на 24 октября, Филиппов день. Еще его называют Филипповой канителью. «Канителью» на Руси называли распутицу и грязь на дорогах — с этого времени осень уступала место предзимью. А крестьяне по погоде этого дня судили о зиме и будущем урожае.
Какой будет зима: приметы погоды
Ясное и морозное утро предсказывало зиму холодную и снежную. Утренний снегопад предвещал суровую зиму. Иней на деревьях и кустах подсказывал, что в новом году будет хороший урожай зерновых.
Туман с утра стелется низко — жди впереди несколько теплых дней. Вечерний туман сулит оттепель и богатый урожай.
Ясная луна ночью — к скорым морозам. Наутро вода в бочке прихвачена тонкой корочкой льда, значит зима скоро придет.
Домашняя птица рано садится на насест — к морозам, чем выше забрались, тем сильнее холода. Животные в хлеву беспокоятся — к ненастью.
Чего нельзя было делать
- Смотреть на ворон и считать их — значит привлекать беды.
- Ссориться и спорить за столом нельзя, иначе год пройдёт в разладе.
- Если пересчитывать накопления, можно их лишиться.
- Откладывать дела на завтра — значит притягивать проблемы.
- Выносить хлеб и соль из дома — к потере достатка.
Традиции дня
На Филиппов день возили зерно на мельницу для обмолота. Женщины по вечерам крошили и солили капусту, заготавливали на зиму и пели песни. Девушки занимались рукоделием.
Особая традиция Филиппова дня — гадание о деньгах: если снег лёг на мокрую землю и не растаял или по реке уже можно пройти по льду — ждали хорошего дохода.
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