Беру фарш и лаваш — готовлю сочные чебуреки на раз-два: без муки и лепки

Самые быстрые чебуреки

Сочетание мясного фарша и лаваша позволяет быстро приготовить качественные блюда, требующие минимальных временных затрат. Процесс исключает длительную готовку и заморочки с тестом.

Ингредиенты:

лаваш (заготовки диаметром 19 см) — 12 шт.;

фарш — 500 г;

репчатый лук — 1 шт.;

томаты — 1 шт.;

томатная паста — 2–3 ст. л.;зелень петрушки — 1 пучок;

сливочное масло — для подготовки противня;

сметана — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль, черный перец — по вкусу;

тертый сыр — по вкусу.

Технология приготовления:

Предварительно подготовьте заготовки из лаваша, придав им желаемую форму.

Измельчите лук и томат. Обжарьте фарш с луком на растительном масле до достижения полуготовности.

По мере обжарки добавьте к мясной основе нарезанный помидор, томатную пасту и зелень. Продолжайте обработку в течение 5 минут, после чего добавьте по вкусу соль и перец.

Равномерно распределите мясную начинку на одной половине лаваша и накройте второй. Поверхность изделия смажьте смесью сметаны и яичного желтка.

Посыпьте заготовки тертым сыром. Запекайте в духовом шкафу при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова использовала тонкий грузинский лаваш, вырезав при помощи тарелки круги нужного размера. Конечно, от классических чебуреков это блюдо отличается, но все равно вкусно.

Фото сгенерировано ИИ

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