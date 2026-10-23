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Почему в Петербурге снова подорожает проезд и сколько мы будем платить на самом деле

Опубликовано: 23 октября 2026 21:44
 Проверено редакцией
Почему в Петербурге снова подорожает проезд и сколько мы будем платить на самом деле
Почему в Петербурге снова подорожает проезд и сколько мы будем платить на самом деле
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Городские власти уже отметили, что проезд в общественном транспорте Петербурга точно подорожает.

Как рассказал "Городовому" депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилёв, транспорт — это огромное хозяйство, которое дорожает вместе со всей экономикой.

"Растут ключевые ресурсы, которые потребляет транспорт: прежде всего электроэнергия и газ, а также всё, что связано с эксплуатацией.

Точные цифры утвердят ближе к концу года, они зависят от параметров бюджета и тарифных решений. Приоритет за тем, чтобы сохранялись льготы и выгодные тарифы по картам", - сказал депутат.

Сколько стоит поездка на самом деле?

Когда мы прикладываем карту к валидатору, мы платим только часть реальной стоимости. Настоящая цена одной поездки давно перевалила за 100 рублей.

В полную стоимость входит всё:

  • топливо и свет;
  • зарплата сотрудников;
  • закупка новых вагонов и автобусов;
  • ремонт путей и замена запчастей;
  • налоги и система безопасности.

Почти половину расходов берет на себя город.

"В Петербурге, как и в большинстве крупных городов, значимую долю этих расходов покрывают бюджетные компенсации и субсидии (в том числе за перевозку льготных категорий и за разницу между экономически обоснованным тарифом и тем, что платит пассажир).

Поэтому цена проезда для пассажира — это, по сути, социальная цена, а экономически обоснованный тариф — всегда выше, который город частично оплачивает из бюджета, чтобы транспорт оставался доступным", - отмечает Алексей Цивилёв.

Как платить меньше?

Главное правило — не покупать разовые жетоны и билеты. По полной цене в Петербурге ездят в основном туристы.

Власти обещают сохранить все скидки. Чтобы сэкономить, пользуйтесь проездными:

  • «Подорожник» снижает стоимость поездки примерно на треть.
  • Единая карта петербуржца (ЕКП) дает самые выгодные тарифы, особенно в метро и на новых автобусных маршрутах.
  • Все льготы для пенсионеров, студентов и школьников тоже продолжат работать.

Рост цен — неприятная, но неизбежная вещь из-за общей инфляции. Но пока город доплачивает за каждого пассажира из бюджета, проезд остается доступным, а с помощью городских карт цену можно ощутимо сбить.

Ранее «Городовой» рассказывал, что пересадки между электричками и автобусами в Петербурге станут удобнее.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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