Почему в Петербурге снова подорожает проезд и сколько мы будем платить на самом деле

Городские власти уже отметили, что проезд в общественном транспорте Петербурга точно подорожает.

Как рассказал "Городовому" депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилёв, транспорт — это огромное хозяйство, которое дорожает вместе со всей экономикой.

"Растут ключевые ресурсы, которые потребляет транспорт: прежде всего электроэнергия и газ, а также всё, что связано с эксплуатацией. Точные цифры утвердят ближе к концу года, они зависят от параметров бюджета и тарифных решений. Приоритет за тем, чтобы сохранялись льготы и выгодные тарифы по картам", - сказал депутат.

Сколько стоит поездка на самом деле?

Когда мы прикладываем карту к валидатору, мы платим только часть реальной стоимости. Настоящая цена одной поездки давно перевалила за 100 рублей.

В полную стоимость входит всё:

топливо и свет;

зарплата сотрудников;

закупка новых вагонов и автобусов;

ремонт путей и замена запчастей;

налоги и система безопасности.

Почти половину расходов берет на себя город.

"В Петербурге, как и в большинстве крупных городов, значимую долю этих расходов покрывают бюджетные компенсации и субсидии (в том числе за перевозку льготных категорий и за разницу между экономически обоснованным тарифом и тем, что платит пассажир). Поэтому цена проезда для пассажира — это, по сути, социальная цена, а экономически обоснованный тариф — всегда выше, который город частично оплачивает из бюджета, чтобы транспорт оставался доступным", - отмечает Алексей Цивилёв.

Как платить меньше?

Главное правило — не покупать разовые жетоны и билеты. По полной цене в Петербурге ездят в основном туристы.

Власти обещают сохранить все скидки. Чтобы сэкономить, пользуйтесь проездными:

«Подорожник» снижает стоимость поездки примерно на треть.

снижает стоимость поездки примерно на треть. Единая карта петербуржца (ЕКП) дает самые выгодные тарифы, особенно в метро и на новых автобусных маршрутах.

дает самые выгодные тарифы, особенно в метро и на новых автобусных маршрутах. Все льготы для пенсионеров, студентов и школьников тоже продолжат работать.

Рост цен — неприятная, но неизбежная вещь из-за общей инфляции. Но пока город доплачивает за каждого пассажира из бюджета, проезд остается доступным, а с помощью городских карт цену можно ощутимо сбить.

Ранее «Городовой» рассказывал, что пересадки между электричками и автобусами в Петербурге станут удобнее.