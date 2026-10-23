Новенькая трасса вместо пробок: как ШМСД изменит жизнь водителей Петербурга

ШМСД — это новая скоростная платная трасса, которая станет продолжением уже знакомого всем ЗСД.

Главная проблема любого мегаполиса — пробки. Перебраться с одного берега Невы на другой в час пик бывает очень непросто. Но скоро у водителей Петербурга появится отличная альтернатива.

В городе вовсю строят Широтную магистраль скоростного движения — сокращенно ШМСД.

Губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78» заявил, что финансирование проекта полностью определены, а все документы с партнерами подпишут совсем скоро.

Что такое ШМСД и куда по ней можно уехать?

ШМСД — это новая скоростная платная трасса. По сути, она станет продолжением уже знакомого всем ЗСД.

Магистраль пройдет от Витебского проспекта через восточные районы города, пересечет Неву и упрется прямо в Ленинградскую область. По ней можно будет промчаться через весь город на высокой скорости, минуя уличные светофоры и перекрестки.

Проект давно вышел из формата «чертежей на бумаге». Все городские участки уже полностью спроектированы.

Откуда берут миллиарды на масштабную стройку?

Строительство магистрали стоит дорого, но деньги на неё уже нашли. Проект поддерживают как крупные банки, так и государство.

Частные инвесторы из структур банка ВТБ уже вложили в стройку первые 20 миллиардов рублей. До конца года город окончательно договорится с банкирами по всем оставшимся деталям.

Кроме того, проект одобрен Президентом РФ. Из федерального бюджета на стройку выделят 90 миллиардов рублей. Общие же затраты из бюджета Петербурга на ближайшие годы составит более 123 миллиардов рублей.

Связка с КАД-2: спасение от транзитных фур

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и Александр Беглов уже обсудили, как увязать новую трассу с другими дорогами.

Главная цель — состыковать ШМСД с будущей кольцевой дорогой КАД-2. Это позволит убрать из города транзитный транспорт и большегрузы. Они просто поедут в обход Петербурга, а действующий КАД наконец-то освободится от постоянных заторов.

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