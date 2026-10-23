Сколько стоят новые мотоциклы Урал — названы реальные цены на октябрь 2026 года

Купить новый «Урал» в России непросто: техники в наличии мало и по высоким ценам

Мотоцикл «Урал» Ирбитского мотозавода в советское время был самой популярной и востребованной мототехникой с коляской, особенно в сельской местности. В конце 80-х предприятие выпускало около 130 тысяч машин в год.

«Урал» ценили за грузоподъёмность, ремонтопригодность и невысокую цену: он стоил почти вчетверо дешевле автомобиля — около 2000 рублей — и купить его было гораздо проще.

Для многих жителей деревень он был незаменимым помощником. После распада СССР популярность внутри страны упала: открылись границы, появился выбор, а завод переориентировался на экспорт. С 1993-го мотоциклы поставлялись в США, Европу, Японию и Австралию. Именно там «Урал» стал культовым: девять из десяти машин уходили на экспорт, а иностранцы ценили его за внедорожные качества и штатную коляску.

Сколько стоит «Урал» в октябре 2026 года

Сегодня купить новый «Урал» в России непросто: техники в наличии мало и по высоким ценам. В последние годы экспортировать технику стало сложнее, и завод частично перенёс сборку в Казахстан, ориентируясь на внутренний и азиатский рынки. Дилеры и частники предлагают немного вариантов.

«Урал Gear Up» с подключаемым приводом на колесо коляски можно найти в Москве и Екатеринбурге: за экземпляры прошлых лет просят 1,9 млн рублей. В Краснодаре частник продаёт ИМЗ-8.1041 «Урал Gear Up» 2024 года с пробегом 200 км за 2 250 000 рублей. А московский салон выставил новый ИМЗ-8.1036 «Урал Ретро» 2025 года за 2 290 000 рублей, пишет Wroom.

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