100 лет назад фаршированные перцы готовили только так: вспоминаем забытый рецепт – вкуснятина без подливы

Это блюдо отличается высокими вкусовыми качествами, которые по достоинству оценят даже самые взыскательные гурманы. Рецептура основана на традиционной деревенской технологии приготовления, подразумевающей использование минимального количества ингредиентов без добавления соусов.
Ингредиенты:
- Чеснок — 1 зубчик;
- перец — 800 г;
- фарш — 600 г;
- соль, черный перец — по вкусу;
- вода — согласно объему емкости;
- лавровый лист — 1 шт.
Технология приготовления
Измельчите чеснок и соедините его с фаршем, добавив соль и перец по вкусу. Подготовьте перец, удалив плодоножки и семена, после чего наполните его подготовленной мясной начинкой.
Обжарьте фаршированный перец на сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла до румяной корочки со всех сторон.
Переложите заготовку в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте специи и лавровый лист в соответствии с объемом емкости. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне в течение 20 минут после закипания.
Рекомендуется подавать в горячем виде. Приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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