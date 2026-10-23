Бросаем в кефир 2 ст. л. — и наносим на седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась

Седые пряди появляются в разном возрасте и часто вызывают тревогу.

Многие воспринимают их как признак увядания. Современные женщины хотят выглядеть ярко независимо от возраста. Постоянные химические красители травмируют волосы и бьют по кошельку — попробуйте натуральные составы.

Приготовьте смесь с кефиром

Возьмите стакан кефира, две ложки порошка хны и ложку растворимого кофе. Подогрейте кефир до теплого состояния. В отдельной посуде соедините хну и кофе, затем постепенно вливайте кефир, помешивая до однородности. Масса должна напоминать густую сметану.

Нанесите и выдержите

Распределите пасту по чистым влажным волосам, уделяя внимание седым участкам у корней. Пройдитесь расческой по всей длине для равномерности. Наденьте шапочку для душа или пленку — парниковый эффект усилит действие компонентов. Оставьте на час. Затем тщательно промойте теплой водой без шампуня до полного удаления остатков.

Способ с черным чаем

Заварите крепкий настой: 3 столовые ложки черного чая на стакан кипятка, настаивайте 30 минут и процедите. Теплым настоем ополосните чистые волосы после мытья, уделяя внимание седым зонам. Чай дает теплый каштановый подтон и постепенно смягчает контраст седины. Для усиления эффекта добавьте ложку молотого кофе. Повторяйте ополаскивание раз в неделю — оттенок будет углубляться без вреда для структуры волос.

Оцените результат

После кефирной маски волосы приобретают шоколадный оттенок с теплым подтоном. Цвет выходит естественным, без резких контрастов. Состав без аммиака безопасен для кожи головы, укрепляет фолликулы, добавляет блеск. При регулярном применении седина становится менее заметной, а локоны выглядят ухоженными.

Фото: Сгенерировано ИИ