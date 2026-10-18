Городовой / Новости Петербурга / Всего 15 минут – и гора чебуреков готова: никакой возни с тестом, а вкус просто бомба

Всего 15 минут – и гора чебуреков готова: никакой возни с тестом, а вкус просто бомба

Опубликовано: 18 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Всего 15 минут – и гора чебуреков готова: никакой возни с тестом, а вкус просто бомба
Всего 15 минут – и гора чебуреков готова: никакой возни с тестом, а вкус просто бомба
Городовой ру
Рецепт ленивых чебуреков

Если вы вынуждены ограничивать потребление калорий, предлагаем вашему вниманию рецепт диетической версии чебуреков.

Ингредиенты:

  • тортилья (кукурузная на воде) — 11 шт.;
  • фарш — 350 г;
  • вода — 75 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • черный молотый перец — 1/5 ч. л.;
  • сухой укроп — 1 ч. л.;
  • яйца — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • кунжут — 2 ст. л.

Технология приготовления

В глубокой емкости соедините фарш, мелко нарезанный лук, зелень, соль и перец. Добавьте воду и тщательно перемешайте массу.

Выложите начинку на одну сторону лепешки (около 1 ст. л.). Смажьте края взбитым яйцом и плотно скрепите их. Повторите процедуру для всех заготовок.

Разместите изделия на противне, застеленном пергаментом, и смажьте поверхность яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке в течение 15 минут.

Блюдо готово к подаче. Приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова вместо тортильи использует грузинский тонкий лаваш. Блюдо получается чуть более калорийное, но очень вкусное!

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также:

Смешала муку, манку и кипяток — пеку бомбические лепешки: на завтрак просто идеальны.

Вместо пирожков пеку «быстрые» шарики из риса: улетают со стола в мгновение ока – хрустящие снаружи, сочные внутри.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 6
🙏 1
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью
Тайский педикюр делаю всего за 15 минут: беру соль, молоко и кокос — пятки становятся мягкими, как у младенца Перейти 19 октября 2026
Нашатырь всегда держу под рукой – и урожай собираю ведрами: вот как применяю на грядках Перейти 19 октября 2026
Знатоки скупают новогодние игрушки из СССР на «Авито»: пыльный хлам превращается в роскошь к сезону-2027 Перейти 19 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное