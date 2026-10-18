Всего 15 минут – и гора чебуреков готова: никакой возни с тестом, а вкус просто бомба

Если вы вынуждены ограничивать потребление калорий, предлагаем вашему вниманию рецепт диетической версии чебуреков.
Ингредиенты:
- тортилья (кукурузная на воде) — 11 шт.;
- фарш — 350 г;
- вода — 75 мл;
- лук — 1 шт.;
- черный молотый перец — 1/5 ч. л.;
- сухой укроп — 1 ч. л.;
- яйца — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- кунжут — 2 ст. л.
Технология приготовления
В глубокой емкости соедините фарш, мелко нарезанный лук, зелень, соль и перец. Добавьте воду и тщательно перемешайте массу.
Выложите начинку на одну сторону лепешки (около 1 ст. л.). Смажьте края взбитым яйцом и плотно скрепите их. Повторите процедуру для всех заготовок.
Разместите изделия на противне, застеленном пергаментом, и смажьте поверхность яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке в течение 15 минут.
Блюдо готово к подаче. Приятного аппетита!
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова вместо тортильи использует грузинский тонкий лаваш. Блюдо получается чуть более калорийное, но очень вкусное!
Фото сгенерировано ИИ
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