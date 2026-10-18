Всего 15 минут – и гора чебуреков готова: никакой возни с тестом, а вкус просто бомба

Рецепт ленивых чебуреков

Если вы вынуждены ограничивать потребление калорий, предлагаем вашему вниманию рецепт диетической версии чебуреков.

Ингредиенты:

тортилья (кукурузная на воде) — 11 шт.;

фарш — 350 г;

вода — 75 мл;

лук — 1 шт.;

черный молотый перец — 1/5 ч. л.;

сухой укроп — 1 ч. л.;

яйца — 1 шт.;

соль — по вкусу;

кунжут — 2 ст. л.

Технология приготовления

В глубокой емкости соедините фарш, мелко нарезанный лук, зелень, соль и перец. Добавьте воду и тщательно перемешайте массу.

Выложите начинку на одну сторону лепешки (около 1 ст. л.). Смажьте края взбитым яйцом и плотно скрепите их. Повторите процедуру для всех заготовок.

Разместите изделия на противне, застеленном пергаментом, и смажьте поверхность яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке в течение 15 минут.

Блюдо готово к подаче. Приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова вместо тортильи использует грузинский тонкий лаваш. Блюдо получается чуть более калорийное, но очень вкусное!

Фото сгенерировано ИИ

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