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Смешала муку, манку и кипяток — пеку бомбические лепешки: на завтрак просто идеальны

Опубликовано: 17 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Смешала муку, манку и кипяток — пеку бомбические лепешки: на завтрак просто идеальны
Смешала муку, манку и кипяток — пеку бомбические лепешки: на завтрак просто идеальны
Городовой ру
Как приготовить быстрые и вкусные лепешки

Если вы ищете способ приготовления быстрых, экономичных и аппетитных блюд для завтрака или перекуса, этот рецепт станет идеальным решением. Простой состав ингредиентов — мука, манная крупа и вода — обеспечивает простоту исполнения.

Готовые лепешки отличаются рассыпчатой, воздушной текстурой, по нежности превосходящей классическое слоеное тесто.

Ингредиенты:

  • мука — 400 г;
  • манная крупа — 100 г;
  • горячая вода — 300 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • растительное масло для жарки — 30 мл;
  • растопленное сливочное масло — 100 мл.

Технология приготовления:

В миске смешайте муку, манку и соль. Залейте сухие компоненты кипятком и замесите однородное тесто. При необходимости используйте защитные перчатки во избежание термического воздействия.

Разделите массу на три равные части, смажьте каждую сливочным маслом и выдержите под крышкой в холодильнике в течение 20 минут.

После охлаждения тонко раскатайте каждый фрагмент теста, смажьте маслом и сверните в плотный рулет. Полученную заготовку нарежьте на порционные сегменты и раскатайте их до необходимой толщины перед обжариванием.

Обжарьте каждую лепешку на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Продукт готов к употреблению.

Рекомендуется подавать лепешки в горячем виде. Изделия гармонично сочетаются с чаем или кофе и подходят для употребления в качестве мобильного перекуса.

Совет от автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова печет такие лепешки с добавлением свежей зелени. А еще можно экспериментировать и с другими наполнителями – сыром, кобасой, томатами.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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