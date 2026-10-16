Лаваш да горсть грецких орехов: готовлю домашнюю сладость — вкуснее любого торта

Десерт на скорую руку

Приготовление домашних десертов часто требует больших временных затрат, что затрудняет процесс для многих хозяек. Мы предлагаем вашему вниманию упрощенный рецепт пахлавы на основе лаваша, требующий минимального набора ингредиентов.



Ингредиенты:

грецкие орехи — 150 граммов;

сливочное масло — 120 граммов;

тонкий лаваш — 1 штука;

жидкий мед — 70 граммов.

​​Технология приготовления:



Разогрейте духовой шкаф до 180 C и застелите противень пергаментом.



Растопите сливочное масло, а грецкие орехи измельчите с помощью блендера.



Равномерно распределите по поверхности лаваша сливочное масло, мед и измельченные орехи.



Аккуратно серните лаваш в рулет, смажьте его внешнюю часть маслом и разрежьте на фрагменты шириной 5-6 сантиметров



Разместите заготовки на противне срезом вверх и выпекайте в течение четверти часа до полной готовности.

Личный опыт автора:

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала добавить в начинку немного изюма. Получилось довольно необычно и очень вкусно.

Фото сгенерировано ИИ

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