К чаю пеку простой пирог с консервированными абрикосами: аромат сбивает с ног – просто, как дважды два

Консервированные абрикосы — универсальный ингредиент для кондитерских изделий, доступный круглый год. Продукт подходит как для использования в составе десертов, так и для самостоятельного употребления.
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления классического абрикосового пирога. Технология приготовления проста и позволяет разнообразить ассортимент домашней выпечки.
Ингредиенты:
- мука — 2 ст.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 1 ст.;
- сливочное масло (размягченное) — 1 ст. л.;
- сметана — 1 ст.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- абрикосы консервированные — 1 банка.
Способ приготовления
Откиньте абрикосы на сито. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром.
Введите в смесь сливочное масло и сметану, тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.
Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто. Переложите полученную массу в предварительно смазанную форму для выпекания.
Распределите абрикосы по поверхности теста. Выпекайте пирог в духовом шкафу, разогретом до 200 °C, в течение 50 минут.
По готовности изделие необходимо охладить и порционно нарезать. Приятного аппетита!
Личный опыт автора
Автор портала "Городовой" Ксения Давыдова заменила абрикосы на консервированный ананас – получился очень вкусный пирог. Можно попробовать использовать и консервированные персики.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
Не выпечка, а царь домашних пирогов: готовлю сытный курник — идеальное тесто и сочная начинка.
Пирожки «Студенческие» практически из ничего: готовлю в субботу — хватает на всю неделю.