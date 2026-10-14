К чаю пеку простой пирог с консервированными абрикосами: аромат сбивает с ног – просто, как дважды два

Рецепт ароматного пирога

Консервированные абрикосы — универсальный ингредиент для кондитерских изделий, доступный круглый год. Продукт подходит как для использования в составе десертов, так и для самостоятельного употребления.

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления классического абрикосового пирога. Технология приготовления проста и позволяет разнообразить ассортимент домашней выпечки.

Ингредиенты:

мука — 2 ст.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст.;

сливочное масло (размягченное) — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

абрикосы консервированные — 1 банка.

Способ приготовления

Откиньте абрикосы на сито. В отдельной емкости взбейте яйца с сахаром.

Введите в смесь сливочное масло и сметану, тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто. Переложите полученную массу в предварительно смазанную форму для выпекания.

Распределите абрикосы по поверхности теста. Выпекайте пирог в духовом шкафу, разогретом до 200 °C, в течение 50 минут.

По готовности изделие необходимо охладить и порционно нарезать. Приятного аппетита!

Личный опыт автора

Автор портала "Городовой" Ксения Давыдова заменила абрикосы на консервированный ананас – получился очень вкусный пирог. Можно попробовать использовать и консервированные персики.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Не выпечка, а царь домашних пирогов: готовлю сытный курник — идеальное тесто и сочная начинка.

Пирожки «Студенческие» практически из ничего: готовлю в субботу — хватает на всю неделю.