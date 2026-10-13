Не выпечка, а царь домашних пирогов: готовлю сытный курник — идеальное тесто и сочная начинка

Пирог, любимый миллионами

Курник представляет собой блюдо, подходящее для любого приема пищи. Благодаря многообразию начинок он по праву считается одним из наиболее выдающихся видов выпечки.

Классическая рецептура предполагает использование куриного филе и картофеля.

Ингредиенты для теста:

Мука — 400 г;

сливочное масло — 180 г;

кефир — 250 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

разрыхлитель или сода — 10 г.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 400 г;

куриное филе — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

специи — по вкусу.

Технология приготовления

Просейте муку в миску, добавьте натертое сливочное масло и разотрите компоненты до состояния крошки.

В отдельной емкости смешайте кефир, соль, сахар и разрыхлитель. Соедините полученную смесь с мучной основой и оперативно замесите тесто, после чего охладите его в течение 30 минут.

Нарежьте картофель и куриное филе тонкими брусками, а лук — перьями.

Соедините подготовленные ингредиенты для начинки, добавив соль, перец и специи по вкусу.

Разделите тесто на две неравные части. Раскатайте большую часть пластом толщиной 0,5 см, обеспечив запас по краям формы.

Распределите начинку. Раскатайте вторую часть теста, накройте ею заготовку и герметично защипните края.

Накройте форму фольгой и выпекайте изделие при температуре 180°C в течение 60 минут. Затем снимите фольгу и доведите пирог до готовности в течение 15 минут.

Перед подачей пирог рекомендуется остудить. Приятного аппетита.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила куриное филе на мясо с бедренной части. Получилось очень вкусно и сочно.

Фото сгенерировано ИИ

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