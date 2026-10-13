Не выпечка, а царь домашних пирогов: готовлю сытный курник — идеальное тесто и сочная начинка

Курник представляет собой блюдо, подходящее для любого приема пищи. Благодаря многообразию начинок он по праву считается одним из наиболее выдающихся видов выпечки.
Классическая рецептура предполагает использование куриного филе и картофеля.
Ингредиенты для теста:
- Мука — 400 г;
- сливочное масло — 180 г;
- кефир — 250 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- разрыхлитель или сода — 10 г.
Ингредиенты для начинки:
- Картофель — 400 г;
- куриное филе — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- специи — по вкусу.
Технология приготовления
Просейте муку в миску, добавьте натертое сливочное масло и разотрите компоненты до состояния крошки.
В отдельной емкости смешайте кефир, соль, сахар и разрыхлитель. Соедините полученную смесь с мучной основой и оперативно замесите тесто, после чего охладите его в течение 30 минут.
Нарежьте картофель и куриное филе тонкими брусками, а лук — перьями.
Соедините подготовленные ингредиенты для начинки, добавив соль, перец и специи по вкусу.
Разделите тесто на две неравные части. Раскатайте большую часть пластом толщиной 0,5 см, обеспечив запас по краям формы.
Распределите начинку. Раскатайте вторую часть теста, накройте ею заготовку и герметично защипните края.
Накройте форму фольгой и выпекайте изделие при температуре 180°C в течение 60 минут. Затем снимите фольгу и доведите пирог до готовности в течение 15 минут.
Перед подачей пирог рекомендуется остудить. Приятного аппетита.
Личный опыт автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова заменила куриное филе на мясо с бедренной части. Получилось очень вкусно и сочно.
Фото сгенерировано ИИ
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