Горстка фарша да капуста — и голубцов полна сковорода: вкуснее, чем у шефа Ивлева

Это блюдо отличается пикантным вкусом и выраженным ароматом

Традиционные голубцы являются сытным блюдом, однако их приготовление довольно кропотливо. Идеальным решением станет использование рецепта «ленивых» голубцов, который позволяет сохранить классическое сочетание ингредиентов без какой-либо сложности.

Ингредиенты:

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

капуста белокочанная — 300 г;

рис — 80 г;

фарш мясной — 500 г;

соль, черный перец — по вкусу;

сметана — 100 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

вода — 250 мл;

лавровый лист — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

зелень — по вкусу.

Технология приготовления

Необходимо нарезать лук кубиками, нашинковать капусту и натереть морковь на терке. Пассеровать лук с морковью в течение 5 минут, после чего добавить капусту и продолжить обжаривание 7 минут до достижения овощами мягкой консистенции.

Рис следует промыть, залить водой и проварить в течение 12 минут после закипания до состояния полуготовности.

Затем необходимо соединить фарш, обжаренные овощи и рис. Добавить специи и тщательно перемешать полученную массу. Для предотвращения прилипания состава к рукам рекомендуется периодически смачивать их холодной водой.

Подготовьте сковороду, предварительно смазав ее поверхность растительным маслом. Сформируйте из фарша голубцы круглой формы и выложите их в сковороду, не подвергая термической обработке.

Подготовьте соус: смешайте сметану с томатной пастой и водой, добавьте соль по вкусу и залейте полученной смесью голубцы.

Доведите содержимое сковороды до кипения, после чего убавьте огонь до минимума и тушите блюдо в течение 40–50 минут. За 15 минут до готовности добавьте лавровый лист и переверните каждый голубец. Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью перед подачей.

Личное впечатление автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова попробовала приготовить это блюдо. Но вместо покупного томатного соуса использовала свежие помидоры. Автор потушила их, а затем соединила со сметаной – получилось очень вкусно.

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