Пирожки «Студенческие» практически из ничего: готовлю в субботу — хватает на всю неделю

Бюджетные, аппетитные и сытные пирожки пользуются высоким спросом у молодежной аудитории и остаются востребованным продуктом в домашнем рационе.
Ингредиенты для теста:
- кефир — 250 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — около 3 стаканов;
- растительное масло — 3 ст. л.
Тесто замешивается быстро, обладает хорошей эластичностью и не требует длительной расстойки, что позволяет подготовить начинку во время «отдыха» заготовки.
Рекомендуемые варианты начинок:
- картофельное пюре с пассерованным луком;
- тушеная капуста с яйцом;
- отварное яйцо с зеленью;
- яблоки с сахаром для десертного ассортимента.
Рекомендуемый формат — пирожки небольшого размера. Готовятся они на сковороде или в духовом шкафу при температуре 180 °C в течение 20 минут до образования румяной корочки.
Личный опыт автора:
Эти пирожки отлично хранятся в холодильнике или морозильной камере. Автор портала «Гродовой» Ксения Давыдова печет сразу много, замораживает, а потом просто разогревает блюдо в микроволновой печи.
Фото сгенерировано ИИ
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