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Пирожки «Студенческие» практически из ничего: готовлю в субботу — хватает на всю неделю

Опубликовано: 12 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Пирожки «Студенческие» практически из ничего: готовлю в субботу — хватает на всю неделю
Пирожки «Студенческие» практически из ничего: готовлю в субботу — хватает на всю неделю
Городовой ру
Быстрые пирожки на каждый день

Бюджетные, аппетитные и сытные пирожки пользуются высоким спросом у молодежной аудитории и остаются востребованным продуктом в домашнем рационе.

Ингредиенты для теста:

  • кефир — 250 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • мука — около 3 стаканов;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Тесто замешивается быстро, обладает хорошей эластичностью и не требует длительной расстойки, что позволяет подготовить начинку во время «отдыха» заготовки.

Рекомендуемые варианты начинок:

  • картофельное пюре с пассерованным луком;
  • тушеная капуста с яйцом;
  • отварное яйцо с зеленью;
  • яблоки с сахаром для десертного ассортимента.

Рекомендуемый формат — пирожки небольшого размера. Готовятся они на сковороде или в духовом шкафу при температуре 180 °C в течение 20 минут до образования румяной корочки.

Личный опыт автора:

Эти пирожки отлично хранятся в холодильнике или морозильной камере. Автор портала «Гродовой» Ксения Давыдова печет сразу много, замораживает, а потом просто разогревает блюдо в микроволновой печи.

​​​​​​Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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