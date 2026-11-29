Секрет воздушных «Синнабонов»: фантастический рецепт, делающий булочки еще вкуснее и мягче

Рецепт популярных булочек

Фирменные булочки «Синнабон» в нежной сливочной глазури неизменно пользуются высоким спросом. Предлагаем вашему вниманию профессиональный рецепт от Натальи Цветковой, позволяющий приготовить в домашних условиях пышную и качественную выпечку, по своим вкусовым характеристикам превосходящую аналоги из профильных кафе.

Тесто:

мука — 550 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 250 мл;

сливочное масло — 80 г;

сахар — 80 г;

быстродействующие дрожжи — 7 г;

соль — 2/3 ч. л.

Начинка:

сахар — 130–150 г;

корица — 20 г;

сливочное масло — 90 г.

Крем:

сливочный сыр — 220 г;

сахарная пудра — 100 г;

сливочное масло — 40 г.

Технология приготовления:

Растворите дрожжи в теплом молоке, добавив столовую ложку сахара и около трех столовых ложек муки. Тщательно перемешайте смесь венчиком, накройте емкость пленкой и оставьте для ферментации в теплом месте на 15–20 минут.

В отдельной посуде соедините яйца, соль и оставшийся сахар. Введите размягченное сливочное масло и доведите массу до однородной консистенции с помощью венчика.

Соедините подошедшую опару с яичной смесью и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Постепенно добавляя оставшуюся муку, замесите тесто вручную до достижения эластичности и отсутствия липкости.

Сформируйте из теста шар, поместите его в емкость, накройте пищевой пленкой или крышкой и оставьте в теплом месте на один час для расстойки до увеличения объема вдвое.

После подъема тесто необходимо тщательно обмять и раскатать в прямоугольный пласт. Сложите его конвертом и оставьте на 15 минут под полотенцем.

Для приготовления начинки смешайте сахар с молотой корицей.

Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,5 см. Равномерно распределите по поверхности размягченное сливочное масло, после чего посыпьте подготовленной смесью сахара и корицы. Сверните тесто в плотный рулет и разделите на 12 равных частей, придав каждой заготовке форму булочки.

Разогрейте духовой шкаф до 190 градусов и застелите противень пергаментом для выпечки.

Переложите заготовки на противень, накройте пищевой пленкой и оставьте для расстойки на 15 минут. Выпекайте изделия в течение 20–30 минут до появления золотистой корочки и характерного аромата.

Для приготовления глазури взбейте сливочный сыр, размягченное сливочное масло и сахарную пудру до однородной кремовой консистенции. Нанесите глазурь на горячую выпечку и дайте ей остыть. Булочки «Синнабон» готовы к подаче. Желаем приятного аппетита!

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Продвинутые хозяйки берут гору лука – и готовят невероятный пирог — его любят даже дети.

Утром с бубном у плиты не пляшу: за 10 минут готовлю творожные лепешки – вкуснее хачапури.