Секрет воздушных «Синнабонов»: фантастический рецепт, делающий булочки еще вкуснее и мягче
Фирменные булочки «Синнабон» в нежной сливочной глазури неизменно пользуются высоким спросом. Предлагаем вашему вниманию профессиональный рецепт от Натальи Цветковой, позволяющий приготовить в домашних условиях пышную и качественную выпечку, по своим вкусовым характеристикам превосходящую аналоги из профильных кафе.
Тесто:
- мука — 550 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 250 мл;
- сливочное масло — 80 г;
- сахар — 80 г;
- быстродействующие дрожжи — 7 г;
- соль — 2/3 ч. л.
Начинка:
- сахар — 130–150 г;
- корица — 20 г;
- сливочное масло — 90 г.
Крем:
- сливочный сыр — 220 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- сливочное масло — 40 г.
Технология приготовления:
Растворите дрожжи в теплом молоке, добавив столовую ложку сахара и около трех столовых ложек муки. Тщательно перемешайте смесь венчиком, накройте емкость пленкой и оставьте для ферментации в теплом месте на 15–20 минут.
В отдельной посуде соедините яйца, соль и оставшийся сахар. Введите размягченное сливочное масло и доведите массу до однородной консистенции с помощью венчика.
Соедините подошедшую опару с яичной смесью и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Постепенно добавляя оставшуюся муку, замесите тесто вручную до достижения эластичности и отсутствия липкости.
Сформируйте из теста шар, поместите его в емкость, накройте пищевой пленкой или крышкой и оставьте в теплом месте на один час для расстойки до увеличения объема вдвое.
После подъема тесто необходимо тщательно обмять и раскатать в прямоугольный пласт. Сложите его конвертом и оставьте на 15 минут под полотенцем.
Для приготовления начинки смешайте сахар с молотой корицей.
Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0,5 см. Равномерно распределите по поверхности размягченное сливочное масло, после чего посыпьте подготовленной смесью сахара и корицы. Сверните тесто в плотный рулет и разделите на 12 равных частей, придав каждой заготовке форму булочки.
Разогрейте духовой шкаф до 190 градусов и застелите противень пергаментом для выпечки.
Переложите заготовки на противень, накройте пищевой пленкой и оставьте для расстойки на 15 минут. Выпекайте изделия в течение 20–30 минут до появления золотистой корочки и характерного аромата.
Для приготовления глазури взбейте сливочный сыр, размягченное сливочное масло и сахарную пудру до однородной кремовой консистенции. Нанесите глазурь на горячую выпечку и дайте ей остыть. Булочки «Синнабон» готовы к подаче. Желаем приятного аппетита!
Фото сгенерировано ИИ
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