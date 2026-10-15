Нежное тесто и сочная начинка: готовлю лоранский пирог с грибами и курицей — на вкус он выше всяких похвал

Рецепт сытного и очень вкусного пирога

Предлагаем вашему вниманию рецепт лоранского пирога с курицей и грибами, который отличается высокими вкусовыми качествами и гармоничным сочетанием нежной сливочной заливки с рассыпчатым тестом.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

вода — 2 ст. л.;

мука — 200 г;

соль — 0,5 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны — 400 г;

куриное филе — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу.

Ингредиенты для заливки:

сыр — 150 г;

яйца — 3 шт.;

сливки — 250–300 мл;

соль — 1 щепотка.

Технология приготовления теста:

Соедините яйца с размягченным сливочным маслом и солью, тщательно перемешайте. Введите муку, замесите эластичное тесто и поместите его в холодильник для охлаждения.

Технология приготовления начинки:

Нарежьте лук мелкими кубиками, грибы — слайсами. Отварное куриное филе нарежьте кубиками. Обжарьте подготовленные грибы и лук на растительном масле до полной готовности.

Подготовка заливки:

В емкость необходимо разбить яйца, добавить соль, сливки и тщательно взбить смесь до однородной консистенции. Сыр следует натереть на крупной терке.

Сборка и выпекание:

Равномерно распределите тесто по форме для запекания и выложите подготовленную начинку.

Залейте основу соусом и посыпьте сыром. Выпекайте пирог в предварительно разогретом до 200 градусов духовом шкафу в течение 30 минут. Желаем приятного аппетита!

Совет от автора:

Можно использовать покупное замороженное тесто. Пирог получится ничуть не хуже.

Читайте также:

К чаю пеку простой пирог с консервированными абрикосами: аромат сбивает с ног – просто, как дважды два.

Не выпечка, а царь домашних пирогов: готовлю сытный курник — идеальное тесто и сочная начинка.