Нежное тесто и сочная начинка: готовлю лоранский пирог с грибами и курицей — на вкус он выше всяких похвал

Предлагаем вашему вниманию рецепт лоранского пирога с курицей и грибами, который отличается высокими вкусовыми качествами и гармоничным сочетанием нежной сливочной заливки с рассыпчатым тестом.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- вода — 2 ст. л.;
- мука — 200 г;
- соль — 0,5 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны — 400 г;
- куриное филе — 300 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по вкусу.
Ингредиенты для заливки:
- сыр — 150 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливки — 250–300 мл;
- соль — 1 щепотка.
Технология приготовления теста:
Соедините яйца с размягченным сливочным маслом и солью, тщательно перемешайте. Введите муку, замесите эластичное тесто и поместите его в холодильник для охлаждения.
Технология приготовления начинки:
Нарежьте лук мелкими кубиками, грибы — слайсами. Отварное куриное филе нарежьте кубиками. Обжарьте подготовленные грибы и лук на растительном масле до полной готовности.
Подготовка заливки:
В емкость необходимо разбить яйца, добавить соль, сливки и тщательно взбить смесь до однородной консистенции. Сыр следует натереть на крупной терке.
Сборка и выпекание:
Равномерно распределите тесто по форме для запекания и выложите подготовленную начинку.
Залейте основу соусом и посыпьте сыром. Выпекайте пирог в предварительно разогретом до 200 градусов духовом шкафу в течение 30 минут. Желаем приятного аппетита!
Совет от автора:
Можно использовать покупное замороженное тесто. Пирог получится ничуть не хуже.
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