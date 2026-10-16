Вместо пирожков пеку «быстрые» шарики из риса: улетают со стола в мгновение ока – хрустящие снаружи, сочные внутри

Простая и необычная закуска

Если вы ищете оптимальную альтернативу традиционной выпечке, рекомендуем взять на заметку рецепт запеченных рисовых шариков. Это блюдо отличается сбалансированным составом и высокими вкусовыми качествами, что делает его отличным дополнением к рациону.

Ингредиенты:

вареный рис — 200 г (около 1 стакана);

морковь — 1 шт.;

кабачок — 1 шт. (небольшой);

зеленый лук — 2 пера;

овсяные хлопья — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Технология приготовления

Подготовьте рис, используя уже готовый или предварительно отваренный продукт. Морковь натрите на мелкой терке.

Кабачок натрите и откиньте на дуршлаг для удаления избыточной влаги. Зеленый лук мелко нашинкуйте.

Объедините рис, овсяные хлопья, муку, овощи и зелень. Добавьте соевый соус, растительное масло, соль и перец, тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.

Сформируйте шарики и выложите их на противень. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20–30 минут. Закуска готова к подаче.

Совет от автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова рекомендует подавать блюдо с томатным соусом. Так вкус раскроется еще ярче.

Фото сгенерировано ИИ

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