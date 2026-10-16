Вместо пирожков пеку «быстрые» шарики из риса: улетают со стола в мгновение ока – хрустящие снаружи, сочные внутри

Если вы ищете оптимальную альтернативу традиционной выпечке, рекомендуем взять на заметку рецепт запеченных рисовых шариков. Это блюдо отличается сбалансированным составом и высокими вкусовыми качествами, что делает его отличным дополнением к рациону.
Ингредиенты:
- вареный рис — 200 г (около 1 стакана);
- морковь — 1 шт.;
- кабачок — 1 шт. (небольшой);
- зеленый лук — 2 пера;
- овсяные хлопья — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.
Технология приготовления
Подготовьте рис, используя уже готовый или предварительно отваренный продукт. Морковь натрите на мелкой терке.
Кабачок натрите и откиньте на дуршлаг для удаления избыточной влаги. Зеленый лук мелко нашинкуйте.
Объедините рис, овсяные хлопья, муку, овощи и зелень. Добавьте соевый соус, растительное масло, соль и перец, тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.
Сформируйте шарики и выложите их на противень. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20–30 минут. Закуска готова к подаче.
Совет от автора
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова рекомендует подавать блюдо с томатным соусом. Так вкус раскроется еще ярче.
Фото сгенерировано ИИ
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