Беру ветчину да капусту — королевский ужин готов : вкусный пирог сметают со стола в мгновение ока

Рецепт быстрой и сытной выпечки

Предлагаем вашему вниманию рецепт пирога, сочетающий простоту приготовления, высокие вкусовые характеристики и питательную ценность, что обеспечивает его востребованность.

Ингредиенты:

белокочанная капуста — 700 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

молоко — 5–6 ст. л.;

ветчина — 200 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

кефир — 350 мл;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 200 г;

сода — 0,5 ч. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

кунжут — по желанию.

Технология приготовления

Нашинкуйте капусту тонкими полосками, лук нарежьте мелким кубиком. Растопите сливочное масло на сковороде, пассеруйте лук до мягкости, добавьте капусту, приправьте солью, перцем и влейте молоко.

Тушите капусту под крышкой на медленном огне до достижения мягкой консистенции и появления выраженного аромата. После этого введите нарезанную ветчину, тщательно перемешайте состав и обеспечьте его полное охлаждение.

Взбейте яйца с солью до легкой пышности, влейте кефир и сметану, добиваясь однородности смеси. Добавьте муку с содой и замесите тесто, тщательно устраняя все комочки.

Подготовьте форму для выпекания, смазав ее растительным маслом, и выложите в нее половину объема теста. Равномерно распределите начинку по поверхности и закройте её оставшимся тестом.

При желании украсьте поверхность кунжутом и поместите форму в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов. Выпекайте блюдо в течение 40–45 минут до формирования румяной корочки.

Личный опыт автора

Автор портала "Городовой" Ксения Давыдова рекомендует перед подачей немного охладить пирог. Так его будет проще резать, а вкус приобретет гармоничность.

Читайте также:

2 яблока да стакан кефира — и вкуснющий завтрак готов: оладьи-минутки — пышнее облаков.

Заливаю зелень кипятком: хранится всю зиму — даже при комнатной температуре.