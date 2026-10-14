Беру ветчину да капусту — королевский ужин готов : вкусный пирог сметают со стола в мгновение ока

Предлагаем вашему вниманию рецепт пирога, сочетающий простоту приготовления, высокие вкусовые характеристики и питательную ценность, что обеспечивает его востребованность.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста — 700 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 2 ст. л.;
- молоко — 5–6 ст. л.;
- ветчина — 200 г;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 350 мл;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 200 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- кунжут — по желанию.
Технология приготовления
Нашинкуйте капусту тонкими полосками, лук нарежьте мелким кубиком. Растопите сливочное масло на сковороде, пассеруйте лук до мягкости, добавьте капусту, приправьте солью, перцем и влейте молоко.
Тушите капусту под крышкой на медленном огне до достижения мягкой консистенции и появления выраженного аромата. После этого введите нарезанную ветчину, тщательно перемешайте состав и обеспечьте его полное охлаждение.
Взбейте яйца с солью до легкой пышности, влейте кефир и сметану, добиваясь однородности смеси. Добавьте муку с содой и замесите тесто, тщательно устраняя все комочки.
Подготовьте форму для выпекания, смазав ее растительным маслом, и выложите в нее половину объема теста. Равномерно распределите начинку по поверхности и закройте её оставшимся тестом.
При желании украсьте поверхность кунжутом и поместите форму в духовой шкаф, разогретый до 180 градусов. Выпекайте блюдо в течение 40–45 минут до формирования румяной корочки.
Личный опыт автора
Автор портала "Городовой" Ксения Давыдова рекомендует перед подачей немного охладить пирог. Так его будет проще резать, а вкус приобретет гармоничность.
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