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Заливаю зелень кипятком: хранится всю зиму — даже при комнатной температуре

Опубликовано: 10 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Заливаю зелень кипятком: хранится всю зиму — даже при комнатной температуре
Заливаю зелень кипятком: хранится всю зиму — даже при комнатной температуре
Городовой ру
Как сохранить зелень свежей

В зимний период спрос на свежую зелень традиционно возрастает. Щавелевый суп в холодное время года является экзотическим блюдом, позволяющим вспомнить лето.

Из-за отсутствия свежей зелени в розничной продаже в зимний период, предлагаем эффективную технологию заготовки щавеля, обеспечивающую сохранность витаминного состава и насыщенных вкусовых качеств.

Для начала тщательно промойте листья под проточной водой и нарежьте их соломкой. При этом допускается использование стеблей без ущерба для вкуса.

Подготовленную зелень следует плотно уложить в предварительно стерилизованную тару. Можно добавить зелень петрушки, зеленого лука и шпината для расширения вкуса.

Завершающим этапом является заливка кипятком и герметичная укупорка банок, что обеспечивает возможность хранения заготовок при комнатной температуре.

Личный опыт автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова очень любит зелёные щи. Уже второй год она делает подобные заготовки и варит зимой супы из щавеля. Одной баночки хватает, чтобы накормить семью.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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