Котлеты в подошву не превращаю, жарю «Мясной пух» — 4 ингредиента и специи: мягко и сочно

Представляем рецепт приготовления нежных и сочных котлет, сохраняющих свою текстуру после остывания. Данная технология исключает использование хлеба и позволяет добиться исключительной мягкости продукта при минимальном наборе ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 500 г;
- творог — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- репчатый лук — 1 шт. (небольшого размера);
- сушеный чеснок — 1⁄2 ч. ложки;
- хмели-сунели — 1⁄2 ч. л.;
- соль — 1 ч. ложки с горкой;
- черный перец — по вкусовым предпочтениям;
- растительное масло — 1-2 ст. ложки;
- вода — 40 мл.
Технология приготовления
Репчатый лук следует нарезать мелкими кубиками; использование блендера или терки не рекомендуется во избежание избыточной влажности фарша.
Тщательно соедините в емкости фарш, творог, яйцо, репчатый лук, соль и приправы до получения однородной массы. Сформируйте котлетки плотной формы.
Обжарьте котлеты на растительном масле до появления золотистой корочки с обеих сторон (панировка не требуется).
Добавьте в сковороду воду, накройте крышкой и доведите блюдо до готовности путем томления на пару до полного испарения жидкости.
Личный опыт
Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова приготовила котлеты по этому рецепту. Они получились очень сочными и нежными. Но в растительное масло добавила небольшой кусочек сливочного – вышло невероятно вкусно.
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