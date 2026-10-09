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Котлеты в подошву не превращаю, жарю «Мясной пух» — 4 ингредиента и специи: мягко и сочно

Опубликовано: 9 октября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Котлеты в подошву не превращаю, жарю «Мясной пух» — 4 ингредиента и специи: мягко и сочно
Котлеты в подошву не превращаю, жарю «Мясной пух» — 4 ингредиента и специи: мягко и сочно
Городовой ру
Рецепт нежных котлет

Представляем рецепт приготовления нежных и сочных котлет, сохраняющих свою текстуру после остывания. Данная технология исключает использование хлеба и позволяет добиться исключительной мягкости продукта при минимальном наборе ингредиентов.

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 500 г;
  • творог — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт. (небольшого размера);
  • сушеный чеснок — 1⁄2 ч. ложки;
  • хмели-сунели — 1⁄2 ч. л.;
  • соль — 1 ч. ложки с горкой;
  • черный перец — по вкусовым предпочтениям;
  • растительное масло — 1-2 ст. ложки;
  • вода — 40 мл.

Технология приготовления


Репчатый лук следует нарезать мелкими кубиками; использование блендера или терки не рекомендуется во избежание избыточной влажности фарша.

Тщательно соедините в емкости фарш, творог, яйцо, репчатый лук, соль и приправы до получения однородной массы. Сформируйте котлетки плотной формы.

Обжарьте котлеты на растительном масле до появления золотистой корочки с обеих сторон (панировка не требуется).

Добавьте в сковороду воду, накройте крышкой и доведите блюдо до готовности путем томления на пару до полного испарения жидкости.

Личный опыт

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова приготовила котлеты по этому рецепту. Они получились очень сочными и нежными. Но в растительное масло добавила небольшой кусочек сливочного – вышло невероятно вкусно.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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