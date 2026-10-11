2 яблока да стакан кефира — и вкуснющий завтрак готов: оладьи-минутки — пышнее облаков

Простой рецепт, который разнообразит меню

Для приготовления полезного и питательного завтрака достаточно яблок и кефира. Предлагаем вашему вниманию рецепт пышных яблочных оладий, которые станут отличным началом дня.



Ингредиенты:

мука — 200 граммов;

кефир — 1 стакан;

сахар — 3 ст. ложки;

яйцо — 1 штука;

цедра лимона — по вкусу;

яблоки — 2 штуки;

соль — щепотка;

сода — 1 ч. ложка.

Технология приготовления



Взбейте яйцо с сахаром, солью и лимонной цедрой. Добавьте к смеси яблоки, мелко порубленные или натертые на средней терке и стакан кефира, тщательно размешайте все ингредиенты при помощи ложки или миксера на маленьких оборотах. Постепенно введите муку и соду, замесив довольно густое тесто.



Выкладывайте тесто небольшими порциями на хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом. Обжаривайте оладушки под крышкой в течение 2–3 минут с каждой стороны.

Небольшой совет от автора

Автор портала «Городовой» Ксения Давыдова добавляет к яблокам немного корицы – так оладьи получаются еще вкуснее. Они идеальны для осеннего завтрака.

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