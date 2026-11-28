Не капуста, а Эверест: этот сорт поразит габаритами – кочаны по 20 кг, сочные и сладкие

Сорт-чемпион среди собратьев

При выборе сортов капусты ключевым фактором является размер кочанов, так как не все культуры обладают высокой продуктивностью. Опытные агрономы рекомендуют гибрид «Чудо на рекорд F1», который характеризуется оптимальными качественными показателями.

Этот гибрид относится к категории суперурожайных, при этом масса одного кочана может достигать 20 кг, что делает его одним из наиболее крупноплодных сортов. Для продукции характерна округлая форма, плотная структура, высокие вкусовые качества и сочность.

Сорт обладает устойчивостью к растрескиванию, что обеспечивает длительные сроки хранения в свежем виде. Растение отличается адаптивностью и устойчивостью к основным заболеваниям и вредителям, при этом в период вегетации требует интенсивного полива.

Урожай обладает универсальным назначением и пригоден как для переработки (засолки и консервации), так и для употребления в свежем виде.

Фото сгенерировано ИИ

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