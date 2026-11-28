Свёкла — царица витаминов: осенью делаю 3 простые намазки на хлеб — некалорийно, полезно и очень вкусно

Свекла просто обязана быть в вашем ежедневном рационе – в ней полно витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Из этого низкокалорийного корнеплода можно приготовить 3 вкусные насыщенные намазки на хлеб. Майонез не требуется – заправлять их можно йогуртом или лимонным соком.

Важно: во всех трех рецептах вам потребуется 200 г вареной или запеченной свеклы.

Рецепт №1: С корнишонами и греческим йогуртом

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

корнишоны – 60 г;

красный лук – 30 г;

греческий йогурт – 60 г;

горчица в зернах – 10 г.

Свеклу крупно натрите, а остальные ингредиенты нарежьте как можно меньше. Все сложите в одну емкость, влейте йогурт и горчицу, перемешайте.

Рецепт №2: С творогом и чесноком

Ингредиенты:

мягкий творог 5% – 130 г;

столовый хрен – 10 г;

чеснок – 1 зубчик;

укроп – 10 г;

сок лимона – 10 мл.

Сложите все ингредиенты в чашу блендера и измельчите. Укроп порубите и посыпьте намазку.

Рецепт №3: С фасолью

Ингредиенты:

белая фасоль в банке – 150 г;

оливковое масло – 5 г;

сок лимона – 150 мл;

чеснок – 1 зубчик;

копченая паприка – 0,5 ч. л.;

соль.

Измельчите ингредиенты в блендере до густой пастообразной консистенции.