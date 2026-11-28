Свёкла — царица витаминов: осенью делаю 3 простые намазки на хлеб — некалорийно, полезно и очень вкусно
Из этого низкокалорийного корнеплода можно приготовить 3 вкусные насыщенные намазки на хлеб. Майонез не требуется – заправлять их можно йогуртом или лимонным соком.
Важно: во всех трех рецептах вам потребуется 200 г вареной или запеченной свеклы.
Рецепт №1: С корнишонами и греческим йогуртом
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- корнишоны – 60 г;
- красный лук – 30 г;
- греческий йогурт – 60 г;
- горчица в зернах – 10 г.
Свеклу крупно натрите, а остальные ингредиенты нарежьте как можно меньше. Все сложите в одну емкость, влейте йогурт и горчицу, перемешайте.
Рецепт №2: С творогом и чесноком
Ингредиенты:
- мягкий творог 5% – 130 г;
- столовый хрен – 10 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- укроп – 10 г;
- сок лимона – 10 мл.
Сложите все ингредиенты в чашу блендера и измельчите. Укроп порубите и посыпьте намазку.
Рецепт №3: С фасолью
Ингредиенты:
- белая фасоль в банке – 150 г;
- оливковое масло – 5 г;
- сок лимона – 150 мл;
- чеснок – 1 зубчик;
- копченая паприка – 0,5 ч. л.;
- соль.
Измельчите ингредиенты в блендере до густой пастообразной консистенции.