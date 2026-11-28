Проверьте нижнюю часть оконной рамы: для чего нужны отверстия и почему их важно прочищать

Как правильно за ними ухаживать, чтобы окна служили долго

Зимой оконные конструкции сталкиваются с серьёзным испытанием: влага внутри профиля может замёрзнуть, увеличиться в объёме и повредить створку. Многие хозяева, желая избавиться от сквозняков, закрывают продолговатые прорези в раме — а зря: эти отверстия вовсе не брак, а важная часть системы.

Что делают дренажные прорези

Эти продолговатые отверстия — часть продуманной инженерной схемы. Они решают сразу две задачи: отводят влагу и обеспечивают циркуляцию воздуха между камерами профиля.

Благодаря этому снижается риск запотевания стёкол и сохраняется теплоизоляция. В ряде конструкций прорези расположены и сверху, и снизу рамы — так выравнивается давление между камерами стеклопакета.

Часть отверстий видна только при открытой створке, и именно их чаще всего принимают за дефекты или источник холода. На деле они защищают окно от куда более серьёзных проблем: без отвода воды влага скапливается внутри, провоцируя появление плесени и конденсата, а в мороз — деформацию рамы и промерзание стёкол.

Почему закрывать отверстия — плохая идея

Даже если кажется, что из прорезей тянет холодом, не стоит затыкать их на зиму. Последствия могут быть куда неприятнее лёгкого сквозняка: замёрзшая вода расширяется и способна повредить профиль, а застой влаги создаёт идеальную среду для грибка. Кроме того, нарушается баланс давления и вентиляции, из‑за чего ухудшается теплосбережение.

Как ухаживать за дренажной системой

очищайте прорези не реже двух раз в год — весной и осенью, чтобы перед холодами система была свободна от мусора;

используйте для прочистки зубочистку или ватную палочку — жёсткие металлические предметы могут повредить пластик;

не закрывайте отверстия герметиками, скотчем или самодельными заглушками — это нарушает работу всей системы;

проверяйте, не забиты ли каналы снаружи: листья, пыль и грязь нередко перекрывают выход влаги;

при сильном загрязнении или подозрении на поломку лучше обратиться к мастеру — иногда требуется профессиональная чистка или мелкий ремонт.

Правильный уход за дренажными отверстиями — простая, но очень полезная привычка. Так можно избежать дорогостоящих проблем и сохранить окна в порядке даже в самые морозные месяцы.

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