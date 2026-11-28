Баня греется мгновенно, а дров уходит меньше: что сделать перед растопкой — в парной будет жарче, чем в пустыне
Если при растопке бани полки остаются холодными, хотя печь уже раскалилась, то не спешите бежать за новой порцией поленьев. Следует научиться закладывать дрова правильно, а также устранить моменты, которые приводят к потере тепла.
С каких дров начинать
На первом этапе растопки нужно использовать тонкие дрова, которые были расколоты на несколько частей. Также пригодится сухая щепа. Крупные поленья стоит использовать только в тот момент, когда растопочная древесина уже хорошо разгорелась. Самым оптимальным вариантом станут дрова из березы.
Важность воздуха
Дрова не должны лежать вплотную друг к другу, также не следует заполнять топку до верха. Если промежутков не будет, то горение станет дымным и слабым.
Проверка бани
Перед растопкой нужно проверить окно и дверь в бане - они должны быть плотно закрыты. Если есть щели на обшивке, то их следует заделать. Во время горения дров важно не заходить постоянно в баню, иначе тепло начнет уходить.
Дождитесь нагрева камней
Не стоит сразу лить на камни воду, иначе они начнут охлаждаться и не дадут необходимого жара, сообщает vluki.ru.
Рекомендация от автора “Городового” Полины Аксеновой
Хороший жар дают осиновые дрова, но их нельзя использовать в чистом виде. Потребуется и другая древесина, например, береза. Осина быстро прогорает, но дает хорошее тепло, раскаляя печь до эффективных значений.
Фото: Сгенерировано ИИ
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