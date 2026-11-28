Пенсия придет сама, но не всем: кого автоматическая индексация обойдет стороной в 2027-м
Кажется, что оформить пенсию — это целая эпопея: очереди, справки, походы по кабинетам. Но скоро многое станет проще.
С 1 января 2027 года часть пенсий начнут назначать автоматически — без заявлений и личных визитов. Звучит удобно, но тут есть нюансы: система опирается только на те данные, что уже есть в базах. Поэтому лучше не откладывать проверку своих сведений.
Как будет работать беззаявительный порядок
СФР сам проверит лицевой счёт примерно за месяц до пенсионного возраста. Если все условия соблюдены — возраст, стаж, баллы — выплату оформят без участия человека. Уведомление с расчётом появится на «Госуслугах» в течение трёх рабочих дней.
При этом у гражданина останется право отказаться от автоматического назначения — это полезно, если планируется работать дальше и копить повышающие коэффициенты, сообщает источник.
Кому автоматика не поможет
Не всем пенсия придёт «сама». Есть категории, которым придётся собрать документы вручную:
- те, кто работал до 2002 года — понадобятся трудовая книжка, договоры, архивные справки;
- работники вредных производств и «северяне» — нужны уточняющие справки о характере работы и условиях труда;
- трудившиеся за границей — потребуются справки из зарубежных организаций с нотариальным переводом;
- граждане с нестраховыми периодами (служба в армии, уход за ребёнком и др.) — пригодятся военный билет, свидетельства о рождении, подтверждающие справки;
- ухаживающие за нетрудоспособными — важно вовремя подать заявление и ежегодно подтверждать факт ухода.
Что стоит сделать прямо сейчас
Чтобы потом не бегать за справками, лучше заранее проверить свои пенсионные данные. Закажите выписку из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах» и сверьте периоды работы с трудовой книжкой. Если найдёте ошибки или пробелы — подайте заявление на корректировку: его рассмотрят за 10 рабочих дней.
Помните: точность сведений напрямую влияет на размер пенсии. Автоматизация упрощает процесс, но следить за данными по-прежнему нужно самостоятельно.
Ранее «Городовой» рассказывал, какие льготы есть у ветеранов труда РФ.