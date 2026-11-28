Пенсия придет сама, но не всем: кого автоматическая индексация обойдет стороной в 2027-м

Что меняется с 2027 года

Кажется, что оформить пенсию — это целая эпопея: очереди, справки, походы по кабинетам. Но скоро многое станет проще.

С 1 января 2027 года часть пенсий начнут назначать автоматически — без заявлений и личных визитов. Звучит удобно, но тут есть нюансы: система опирается только на те данные, что уже есть в базах. Поэтому лучше не откладывать проверку своих сведений.

Как будет работать беззаявительный порядок

СФР сам проверит лицевой счёт примерно за месяц до пенсионного возраста. Если все условия соблюдены — возраст, стаж, баллы — выплату оформят без участия человека. Уведомление с расчётом появится на «Госуслугах» в течение трёх рабочих дней.

При этом у гражданина останется право отказаться от автоматического назначения — это полезно, если планируется работать дальше и копить повышающие коэффициенты, сообщает источник.

Кому автоматика не поможет

Не всем пенсия придёт «сама». Есть категории, которым придётся собрать документы вручную:

те, кто работал до 2002 года — понадобятся трудовая книжка, договоры, архивные справки;

работники вредных производств и «северяне» — нужны уточняющие справки о характере работы и условиях труда;

трудившиеся за границей — потребуются справки из зарубежных организаций с нотариальным переводом;

граждане с нестраховыми периодами (служба в армии, уход за ребёнком и др.) — пригодятся военный билет, свидетельства о рождении, подтверждающие справки;

ухаживающие за нетрудоспособными — важно вовремя подать заявление и ежегодно подтверждать факт ухода.

Что стоит сделать прямо сейчас

Чтобы потом не бегать за справками, лучше заранее проверить свои пенсионные данные. Закажите выписку из индивидуального лицевого счёта на «Госуслугах» и сверьте периоды работы с трудовой книжкой. Если найдёте ошибки или пробелы — подайте заявление на корректировку: его рассмотрят за 10 рабочих дней.

Помните: точность сведений напрямую влияет на размер пенсии. Автоматизация упрощает процесс, но следить за данными по-прежнему нужно самостоятельно.

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