Прогноз синоптиков на декабрь неожиданно изменился: морозы и снегопады по регионам

Чего ждать от первого месяца зимы

Зима не любит шаблонов: в один год декабрь радует снежными пейзажами, в другой — моросит дождём и не спешит укутывать город в снежный плед. Прогноз на декабрь 2026 года обещает неоднородную погоду: где‑то будет теплее нормы, а где‑то ударят морозы и наметет сугробы.

Что говорят долгосрочные прогнозы

По данным Гидрометцентра, на большей части России температура в декабре будет близка к климатической норме. В европейской части страны, на Урале и юге Сибири вероятен небольшой плюс относительно многолетних значений — на 1–1,5 градуса выше нормы.

А вот в восточных регионах — Якутии, Магаданской области, на севере Хабаровского края и Камчатке — ждут более холодной погоды. При этом синоптики подчёркивают: долгосрочные расчёты пока предварительные, и картина может меняться.

Погода в крупных городах

Москва. В столице отрицательные температуры придут ещё до декабря: с конца ноября ожидаются небольшие морозы (−1…−5 днём, −4…−10 ночью) и снег. Однако снежный покров может быть неустойчивым из‑за колебаний температуры.

Санкт‑Петербург. Город встретит декабрь влажностью, ветром и плотной облачностью. В первой декаде днём −1…0, ночью около −3; во второй декаде похолодает ещё немного. Из‑за ветра и высокой влажности холод будет ощущаться сильнее.

Региональные особенности

На Северо‑Западе вероятны волны холода, которые будут сменяться оттепелями из‑за атлантических циклонов. В Сибири холоднее будет на юго‑востоке округа, в Бурятии и Забайкалье.

На юге России температура останется близкой к норме: на побережье возможны положительные значения, а во внутренних районах — морозы и мокрый снег, который при похолодании превращается в гололедицу.

На Дальнем Востоке прогнозируют заметные холода в северных и восточных районах.

Декабрь 2026 года вряд ли станет предсказуемым: температурные качели и переменчивые осадки — новая норма. Главное — держать руку на пульсе прогнозов и быть готовым к любым поворотам зимней погоды.

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