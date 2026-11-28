Александры, Иваны, Марии и Анны часто встречаются в русских народных сказках, классических литературных произведениях и исторических документах.

Но вот парадокс: на самом деле они не славянского происхождения. А многие исконно русские имена теперь «зашифрованы» в русских фамилиях. Как же так получилось? В вопросе разбирался автор блога "ЦИФРОХАЙП".

Дохристианские имена

До 988 года система имен на Руси была довольно разнообразной. В имени могли отражаться внешность и характер человека, порядок его появления в семье, сопутствующие рождению обстоятельства, пожелания матери и отца. Например, имя Нечай означало неожиданное прибавление в семье, а Ждан – долгожданного малыша.

В старину были популярны некрасивые имена с отрицательным смыслом – Бессон, Злоб, Некрас. Люди верили, что тем самым они скрывают своих детей от нечистой силы.

Были имена, которые ассоциировались с внешностью и характером человека: Молчан, Беляк, Добрыня.

Среди князей были распространены имена с корнями наподобие «слав», «бор», «мир», «полк»: Ярослав, Мстислав, Ярополк, Ратибор. Кстати, именами Ярослав, Владимир, Вячеслав и Мстислав пользуются до сих пор.

Сегодня многие дохристианские имена «зашифрованы» в фамилиях: Жданов, Некрасов, Беляков, Молчанов и т. д.

Христианская традиция именования

Новая система имен была связана с христианским календарем и почитанием святых. Распространились имена Василий, Александр, Георгий, Иоанн, Анна, Мария. Церковное имя стало официальным.

Кстати, имя Иван многие считают русским, но на самом деле это форма имени Иоанн древнееврейского происхождения.