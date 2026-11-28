Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила теневыносливые сорта – зеленцы как в сказке, слаще меда

Теневыносливые сорта для теплиц

Огурцы являются светолюбивой культурой, традиционно культивируемой на приусадебных участках. Тем не менее, ограниченность площадей с оптимальным солнечным освещением зачастую требует рационального распределения посадок между различными видами овощных культур. Использование участков в полутени от плодовых деревьев и кустарников возможно при подборе специализированных сортов, адаптированных к пониженной инсоляции и обеспечивающих стабильную урожайность.

Классификация теневыносливых сортов огурцов

Существует ряд гибридных форм, пригодных для культивирования в условиях рассеянного света.

1. Пучковые гибриды

К данной категории относятся партенокарпические теневыносливые корнишоны, такие как «Будь здоров F1», «Зелёная волна F1» и аналогичные селекционные варианты. Интенсивность формирования завязей в узлах напрямую коррелирует с уровнем освещённости; при этом важно учитывать, что в условиях затенения показатели урожайности будут умеренными.

2. Сорта с концентрированной отдачей урожая

Данная группа включает партенокарпические гибриды, характеризующиеся концентрированным плодоношением. В ассортимент входят «Арина F1», «Данила F1» и аналогичные сорта. Длина плодов варьируется в пределах 12–16 см, часть из них пригодна для засолки.

3. Гибриды сортотипа «Эстафета»

В категорию теневыносливых пчелоопыляемых гибридов входят «Олимпиада F1», «Манул F1» и другие. Длина плодов достигает 15–20 см, что делает их оптимальными для использования в салатах. Данная группа широко применяется в промышленном тепличном овощеводстве в зимне-весеннем обороте.

Читайте также

Не сорт, а гигант: плоды по 3 кг даже без танцев с бубнами – одним помидором накормите всех соседей.