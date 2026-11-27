Какие 3 сорта крыжовника заметно упростят сбор урожая

Сбор крыжовника обычно превращается в испытание из-за многочисленных шипов. Приходится царапать руки, тратить больше времени. Но есть сорта культуры, у которых нет колючек. Кустарники порадуют отличным урожаем. На какие сорта крыжовника нужно обратить внимание?

Уральский бесшипный

Станет идеальным вариантом для тех, кто любит крупные ягоды. Их масса может достигать 7-9 г. На кустах практически не бывает колючек, из-за чего собирать урожай - сплошное удовольствие. Ягоды имеют сладкий, десертный вкус.

Грушенька

Этот сорт славится полным отсутствием шипов. Масса плодов достигает 4 г, ягоды изначально имеют красноватый оттенок, но после созревания становятся практически черными. Если обеспечить правильный уход, то с куста получится собрать до 6 кг урожая. Сорт прекрасно переносит холодные зимы, сообщает hleplants.ru.

Командор

У сорта есть и другое название - Владил. На ветках могут встречаться редкие колючки, но культура все равно относится к бесшипным. Масса ягод - 2,5-4,5 г. Они имеют практический черный цвет. Культура обладает устойчивостью к мучнистой росе и холодным зимам. Если условия будут комфортными, то с куста получится собрать примерно 7,5 кг урожая.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова хорошо знакома с вышеперечисленными сортами крыжовника, при этом советует обратить внимание и на другие варианты:

Медовый бесшипный;

Колобок;

Сириус.

Они обладают крупными ягодами, имеющими сладкий вкус, большой размер (от 4 г до 9 г). Урожай подходит как для свежего употребления, так и для варенья, компотов и десертов.

Фото: Сгенерировано ИИ

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